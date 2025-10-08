Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentina Taguado dedicó un emotivo mensaje a Valeria Aguilar que conmovió a fans

Valentina Taguado compartió un mensaje muy especial a Valeria Aguilar que conmocionó las redes.

Juliana Sánchez Dávila Por: Juliana Sánchez Dávila
Valeria Aguilar, Valentina Taguado
Valentina Taguado dedica un mensaje especial a Valeria Aguilar | Foto Canal RCN

Valentina Taguado compartió una fotografía con Valeria Aguilar la cual generó conmoción en redes sociales.

¿Cuál es la fotografía de Valentina Taguado y Valeria Aguilar?

A través de sus redes sociales, Taguado compartió una foto en la que aparece feliz junto a Valeria Aguilar, recordando que ambas son participantes de MasterChef Celebrity Colombia. A lo largo del programa, se ha evidenciado la gran complicidad que las une.

Tanto Taguado como Aguilar han demostrado una sólida amistad, apoyándose mutuamente en los distintos retos y dinámicas de la cocina más importante de Colombia. Además, Taguado publicó un mensaje lleno de inspiración en sus redes sociales.

"Les deseo un complemento como Valeria Aguilar"; expresó Taguado en redes sociales.

 

¿Cuál fue el momento divertido entre Valeria Aguilar y Valentina Taguado en Medellín?

Ambas anunciaron que estaban en Medellín, y Valentina aprovechó para compartir un momento inesperado vivido en un centro comercial. Lo que llamó la atención fue que algunos seguidores le pedían fotos a Valeria Aguilar, quien llevaba una bolsa con heces, lo que provocó muchas risas entre todos.

Valentina Taguado capturó este divertido instante, que generó gran diversión entre sus seguidores.

"Cuando te pones de sapa a cuidar un perrito ajeno", expresó Valentina Taguado.

Valentina Taguado y su apoyo a Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity

Hay que resaltar que en último reto de eliminación de MasterChef Celebrity, Valeria Aguilar se encontraba en riesgo de eliminación. Ante esa situación, Taguado no dudó en demostrar su apoyo y compromiso para la comediante.

Desde el balcón, se veía que Taguado ayudaba a Valeria para realizar la changua. Luego de varios minutos, Valeria pudo completar su plato y se llevó las felicitaciones de los jueces, quienes destacaron su plato y preparación.

Por el momento, no te pierdas ningún momento de la cocina más importante de Colombia a través del Canal RCN.

