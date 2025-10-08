Hija de Camilo y Evaluna, Índigo, enternece al bailar en ensayo de su papá

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Índigo, la pequeña hija de los cantantes Camilo y Evaluna, sorprendió con el swing que tiene para bailar las canciones de su papá.

En redes sociales circula un tierno e interesante video de la hija mayor de los cantantes Camilo Echeverry y Evaluna, Índigo, quien, con apenas tres añitos, ya está demostrando lo mucho que disfruta la música de su papá y sus shows, pues baila y mueve sus pequeñas caderas con, según los internautas, mucho swing.

¿Cómo disfruta Índigo de los ensayos de su papá Camilo?

Y es que, en el clip, se ve a la niña disfrutando de un ensayo de su papá en una tarima en la que parece que se va a presentar y, mientras el hombre canta, la niña no deja de bailar a su manera, moviendo no solo su cadera, sino también sus brazos.

Pero sus pasos de baile no son lo único que llamó la atención de los internautas del video, sino también el look con el que disfruta de este ensayo, pues usa un vestido a rayas de colores blanco y negro y su cabello suelto se ve muy bello con su color claro y sus crespos. Además, pareciera que la niña tuviera un micrófono alambrado a su ropa, pero no se entiende muy bien la razón del elemento.

El video fue reposteado por algunas cuentas de Instagram de chismes y los internautas no han dudado en reaccionar. A muchos les parece que, con tan corta edad, ya baila muy bien y otros comentan la ternura que les produce ver lo aficionada que es a la música de su papá y cómo se la disfruta.

Los fans de Camilo y Evaluna siempre se alegran de cómo crecen sus hijas y lo mucho que les gusta también la música.
Photo by Ivan Apfel / AFP | Los fans de Camilo y Evaluna siempre se alegran de cómo crecen sus hijas.

¿Cómo ha sido la historia de la familia que han formado Evaluna Montaner y Camilo Echeverry?

En 2014, en un evento en Bogotá se dio una gran conexión entre Evaluna Montaner y Camilo Echeverry. Aunque en ese momento ambos tenían pareja, un año después fue Evaluna quien rompió el hielo enviándole un mensaje por Twitter que se convirtió en el primer paso de su historia de amor. Entre colaboraciones musicales, viajes y momentos compartidos en redes, el amor creció hasta que, en 2018, Camilo le pidió matrimonio en una emotiva propuesta en una sala de cine. La boda, celebrada en Miami en 2020, fue el inicio de una etapa que quedó inmortalizada en el videoclip “Por primera vez”.

En 2022 recibieron a su primera hija, Índigo, y en 2024 a Amaranto, ambas nacidas en casa y bastante protegidas de la exposición mediática. Su relación ha sido fuente de inspiración para canciones como Favorito o Medialuna. Además, han hablado abiertamente de la importancia de la terapia de pareja y de cómo la llegada de sus hijas hizo que su amor se volviera más intenso.

La historia de amor de Evaluna y Camilo es una de las más admiradas de la música actualmente.
Photo by Eva Marie UZCATEGUI / AFP | La historia de amor de Evaluna y Camilo es una de las más admiradas de la música.
