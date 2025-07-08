Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Camilo conmovió a más de uno con su regalo de cumpleaños a Evaluna: "no dejo de llorar"

El cantante colombiano se llevó los aplausos de los internautas por su manera de amar y valorar a su esposa.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
Camilo Echeverry conmovió con dedicatoria a Evaluna Montaner |AFP/Ivan
Camilo Echeverry conmovió con dedicatoria a Evaluna Montaner |AFP/Ivan Apfel

El cantante colombiano Camilo Echeverry sigue destacando en las redes sociales y medios de comunicación por su manera de amar incondicionalmente a su esposa y de presumir públicamente no solo sus sentimientos, sino lo orgulloso que se siente de tener una mujer como ella a su lado.

Esas muestras de amor fueron aún más especiales durante la jornada de este jueves, 7 de agosto, donde la venezolana celebra su cumpleaños número 28 en compañía de los seres que más ama: su esposo y sus hijas Indi y Mara.

¿Cuál fue el detalle que tuvo Camilo Echeverry con Evaluna que conmovió en redes sociales?

Fiel a su estilo, el colombiano no dejó pasar esta fecha tan importante y quiso tener un valioso detalle con su esposa: publicó un video junto a ella, el cual acompañó con una conmovedora dedicatoria que, según los comentarios, hizo llorar a más de uno.

En el mensaje, el cantante inició deseándole un muy feliz cumpleaños a su compañera, a quien resaltó por sus cualidades genuinas y alegres. "Niña mía. Enigmática. Casi dos docenas de cumpleaños juntos. Tu ligereza me enseña a tomarme menos en serio la vida. Quiero disfrutar con la facilidad con la que tú lo haces", expresó Camilo, mientras reproducía un video casual junto a ella, quien se reía y sufría al tiempo por las secuelas de su entrenamiento.

Sus palabras no quedaron ahí y aseguró que para siempre quiere llegar a su casa y tener la felicidad de besar, oler el cabello y el cuello de su pareja de manera sigilosa para no despertar a sus hijas, tal y como lo había hecho justo la noche anterior al regresar de viaje.

¿Por qué los fanáticos rompieron en llanto con el detalle de Camilo a Evaluna?

Fue cuestión de minutos para que la publicación del artista se hiciera viral en redes, donde los comentarios no tardarin en llegar y, en su mayoría, expresaban que no podían contener las lágrimas porque soñaban con un amor intenso y honesto como el de Camilo por Evaluna. Aprovecharon por supuesto para felicitarlo por el rol que cuimplía amorosamente con ella.

Él, por su parte, cerró enviándole un mensaje adicional: "Pilas, que somos muchos reposando bajo tu sombra jajaja pero sin presión. Les dejo de regalo un video de ella hoy, descubriendo los músculos que le duelen después de una clase de pilates".

