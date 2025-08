El actor Jorge Herrera, recordado por su papel de don Hermes en Yo soy Betty, la fea, ha dejado ver su personalidad y carácter en la temporada actual de MasterChef Celebrity.

El experimentado actor es de amores y desamores entre los televidentes de MasterChef Celebrity y de sus compañeros de la competencia por su fuerte personalidad.

Jorge ha demostrado que cuando no le gusta algo no lo piensa dos veces para expresarlo y más cuando se siente incómodo, así lo demostró en el capítulo del 1 de agosto de MasterChef.

Todo sucedió al iniciar el capítulo cuando la mayoría de los participantes ingresaron cantando y emocionados ante un nuevo reto de caja misteriosa en la competencia, sin embargo, hubo uno de los participantes que no quiso unirse a este canto, Jorge Herrera.

El actor detrás de cámaras explicó la razón de su decisión de no unirse a la dinámica de sus compañeros de ingresar cantando a la cocina más famosa del mundo.

Jorge Herrera explicó porque tomó la decisión de volver a apoyar a sus compañeros con el canto al ingreso de la cocina en MasterChef Celebrity.

El actor aseguró que había decidido esto tras sentir que esto se había convertido en algo cotidiano y que le parecía que ya era agobiante.

Además, confesó que le molestaban los canticos y que por eso no iba a volver a apoyar a sus compañeros con esta dinámica que se ha vuelto costumbre en temporadas anteriores para motivarse entre ellos mismos previo a los diferentes retos.

Hoy decido no colaborar en los canticos porque ya me parece agobiante eso ya se volvió institución y eso me molesta, no voy a cantar más a la entrada, decidido.