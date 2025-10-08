Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Paola Jara revela cómo se siente al verse con su pancita de embarazo

En su cuenta de Instagram, la cantante Paola Jara mostró su look para lucir su barriguita y contó cómo se siente al verse.

En su cuenta oficial de Instagram con más de 6 millones 700 mil seguidores, la famosa y talentosa cantante paisa de música popular conocida como Paola Jara ha estado revelando cómo vive su etapa de embarazo desde que lo anunció, junto a su pareja Jessi Uribe, hace dos meses.

En esta oportunidad, por ejemplo, en la noche de este sábado 9 de agosto, la artista popular reveló un interesante video que se grabó frente a un espejo para mostrar cómo se ve su barriguita con uno de los cautivadores trajes que utiliza, por lo general, para cantar en sus shows.

¿Cuál es el look con el que Paola Jara mostró su pancita de embarazo?

Se trata de un enterizo de color negro y ajustado que cuenta con varias aberturas que resaltan no solo su barriguita, sino también sus piernas y su pecho. Un look acompañado de su cabello recogido y un maquillaje que hace énfasis en sus labios, lista para dar uno de sus conciertos.

En la descripción del video, Paola da a entender por qué quiso grabarse así y cómo se siente con su imagen en esta etapa por la que está pasando, además, recordando que tendrá una niña.

“Nunca digas nunca. Jamás me imaginé verme con estas súper curvas y menos mostrando barriguita, pero hoy me siento poderosa y llena de vida [emojis de angelito y de mujer embarazada]. Hora del show con mi niña juiciosa #aella #mom #6meses” escribió la famosa colombiana.

Paola Jara se ha mostrado como una mamá feliz en su embarazo, de una niña, con Jessi Uribe.
Photo by Frazer Harrison / AFP | Paola Jara se ha mostrado como una mamá feliz en su embarazo con Jessi Uribe.

En los comentarios de la publicación, varios famosos se mostraron felices de lo linda que se ve como mamá embarazada y de cómo se disfruta ese proceso. Entre ellos, están la cantante Greeicy Rendón, su colega Jenny López, la actriz Johanna Fadul y el papá de la niña que está esperando, Jessi Uribe.

Además, muchos fans la felicitaron por lo linda que se ve y le enviaron bendiciones tanto a ella como a ese fruto del amor con Jessi que lleva en su pancita.

¿Cómo ha sido la polémica relación de Jessi Uribe con Paola Jara?

La relación de Jessi Uribe y Paola Jara empezó teniendo muchas críticas a su alrededor, ya que muchos comentan que inició como una infidelidad por parte del santandereano a su esposa con su colega. No obstante, poco a poco se han convertido en una de las parejas más estables de la farándula colombiana.

Paola Jara empezó su relación con Jessi Uribe de manera controversial por presunta infidelidad.
Photo by Jason Koerner / AFP | Paola Jara empezó su relación con Jessi Uribe de manera controversial.
