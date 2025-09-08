Paola Jara lanza un nuevo EP durante su embarazo, con temas honestos, dolorosos y sin filtros

Paola Jara sigue reafirmando su lugar entre las artistas más escuchadas, y en plena espera de su primer hijo presenta un nuevo EP que promete conquistar al público.

¿Cómo se llama el nuevo EP de Paola Jara?

La cantante Paola Jara ha presentado un nuevo EP que lleva por nombre 'Sin Rodeos', una poderosa producción de seis temas que exploran, con la intensidad emocional que la caracteriza, el amor, el dolor y la traición.

Con este nuevo EP, la cantante Paola Jara ratifica una vez más por qué sigue siendo la reina de la música popular. (Foto: Getty Images Vía AFP/ Gladys Vega)

En este proyecto, la artista antioqueña incluye 'Me Imagino', una canción compuesta íntegramente por ella, y que de sus propias palabras la hizo sentirse muy orgullosa.

Dentro de este EP "Sin Rodeos" estoy muy feliz de compartirles una canción muy especial para mí, es mi primera composición completa; de mi autoría, con la melodía y letra. Me siento muy orgullosa de haber vencido mis penas y mis miedos para presentarles "Me Imagino.

¿Cómo se llaman las canciones del nuevo EP de Paola Jara?

Una de las primeras canciones con las que Paola Jara dio a conocer su nuevo EP es 'A Ella', un tema crudo sobre desamor y traición que narra la amarga confesión de un amor compartido con otra mujer.

Escrita por Adriana Bottina, la pieza se acompaña de un video oficial que retrata a una mujer vulnerable, marcada por la tristeza y la desilusión de saberse desplazada en el corazón de quien ama, pero que, desde el amor propio, enfrenta la realidad con firmeza.

Además de 'A Ella' y 'Me Imagino', el EP reúne 'Vas a ver lo que se siente', 'De lo que nos perdimos', 'El azar' y 'Te voy a hacer honesta'.

Canciones que ofrecen su propia narrativa emocional, tejiendo un recorrido musical donde la sinceridad actúa como hilo conductor, fusionando sonoridades de música banda y regional para dar vida a un ambiente único en cada historia.

¿Cómo ha sido el proceso de embarazo de Paola Jara y cuántos meses tiene?

La cantante de 42 años, junto a su esposo Jessi Uribe, han compartido en redes sociales el tierno proceso de crecimiento de su bebé.

En redes sociales, los cantantes revelaron que tendrán una hija. (Foto: Getty Images Vía AFP/ Frazer Harrison)

A sus seis meses de embarazo, la intérprete de 'Mala Mujer' ha mostrado con emoción a sus seguidores cómo ha crecido su pancita, quien según revelaron, será una hermosa niña: la primera hija de Paola y la quinta del cantante bumangués.