Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Paola Jara lanza un nuevo EP durante su embarazo, con temas honestos, dolorosos y sin filtros

Paola Jara presenta esta nueva entrega con seis temas que la ratifican como una de las voces más escuchadas del género popular.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Paola Jara posando en los Premios Billboard de la Música Latina
La cantante emocionó a sus fans, al revelar este nuevo proyecto en plena etapa de su embarazo. ( Foto: Getty Images Vía AFP/ Jason Koerner)

Paola Jara sigue reafirmando su lugar entre las artistas más escuchadas, y en plena espera de su primer hijo presenta un nuevo EP que promete conquistar al público.

Artículos relacionados

¿Cómo se llama el nuevo EP de Paola Jara?

La cantante Paola Jara ha presentado un nuevo EP que lleva por nombre 'Sin Rodeos', una poderosa producción de seis temas que exploran, con la intensidad emocional que la caracteriza, el amor, el dolor y la traición.

Paola Jara posando en los Premios Juventud 2023
Con este nuevo EP, la cantante Paola Jara ratifica una vez más por qué sigue siendo la reina de la música popular. (Foto: Getty Images Vía AFP/ Gladys Vega)

En este proyecto, la artista antioqueña incluye 'Me Imagino', una canción compuesta íntegramente por ella, y que de sus propias palabras la hizo sentirse muy orgullosa.

Dentro de este EP "Sin Rodeos" estoy muy feliz de compartirles una canción muy especial para mí, es mi primera composición completa; de mi autoría, con la melodía y letra. Me siento muy orgullosa de haber vencido mis penas y mis miedos para presentarles "Me Imagino.

Artículos relacionados

¿Cómo se llaman las canciones del nuevo EP de Paola Jara?

Una de las primeras canciones con las que Paola Jara dio a conocer su nuevo EP es 'A Ella', un tema crudo sobre desamor y traición que narra la amarga confesión de un amor compartido con otra mujer.

Escrita por Adriana Bottina, la pieza se acompaña de un video oficial que retrata a una mujer vulnerable, marcada por la tristeza y la desilusión de saberse desplazada en el corazón de quien ama, pero que, desde el amor propio, enfrenta la realidad con firmeza.

Además de 'A Ella' y 'Me Imagino', el EP reúne 'Vas a ver lo que se siente', 'De lo que nos perdimos', 'El azar' y 'Te voy a hacer honesta'.

Canciones que ofrecen su propia narrativa emocional, tejiendo un recorrido musical donde la sinceridad actúa como hilo conductor, fusionando sonoridades de música banda y regional para dar vida a un ambiente único en cada historia.

Artículos relacionados

¿Cómo ha sido el proceso de embarazo de Paola Jara y cuántos meses tiene?

La cantante de 42 años, junto a su esposo Jessi Uribe, han compartido en redes sociales el tierno proceso de crecimiento de su bebé.

Paola Jara y Jessi Uribe en los Premios Grammy 2025
En redes sociales, los cantantes revelaron que tendrán una hija. (Foto: Getty Images Vía AFP/ Frazer Harrison)

A sus seis meses de embarazo, la intérprete de 'Mala Mujer' ha mostrado con emoción a sus seguidores cómo ha crecido su pancita, quien según revelaron, será una hermosa niña: la primera hija de Paola y la quinta del cantante bumangués.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Julián Daza presenta su nueva canción "Bendecidos" Talento nacional

Julián Daza presenta “Bendecidos”, un himno de la música popular: así suena

El cantante de música popular, Julián Daza, se ha vuelto tendencia en Europa y otros países de Latinoamérica con "Bendecidos":

Karol G en concierto en Costa Rica Karol G

Karol G: cantante famosa causa revuelo al confesar que no ha escuchado esta canción de La Bichota

La reconocida cantante también causó revuelo al manifestar que prefiere colaborar con otras artistas antes que con Karol G.

Manuel Medrano celebrará sus 10 años de carrera Talento nacional

Manuel Medrano dio pistas de artistas invitados a su concierto en Bogotá

El cantante aconsejó dos canciones de su repertorio que son infalibles para pedir perdón a la pareja.

Lo más superlike

Yina Calderón le respondió a Andrea Valdiri Yina Calderón

Yina Calderón reaccionó al video de Andrea Valdiri burlándose de ella: "No soy envidiosa"

Yina Calderón le respondió a Andrea Valdiri tras publicar video en el que exponía audios suyos y promocionaba sus productos.

Mujer revisa las redes sociales de su expareja Viral

Orbiting: ¿qué es y cómo influye en las relaciones después de una ruptura?

Lindsay Lohan en la conferencia de prensa de Lindsay Lohan en Social Film Loft Salud

¿Qué es el estrés postraumático, la condición que confesó tener Lindsay Lohan?

Valentina Taguado reaccionó a eliminación de Yepes de MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

Así reaccionó Valentina Taguado a la eliminación de Mario Yepes de MasterChef

Ángela Aguilar y Nodal, en el centro de la conversación por video viral Ángela Aguilar

Ángela Aguilar y Christian Nodal desatan polémica por revelaciones en trend de esposos