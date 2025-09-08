Karol G: cantante famosa causa revuelo al confesar que no ha escuchado esta canción de La Bichota

La cantante chileno-estadounidense Paloma Rocío Castillo, conocida artísticamente como Paloma Mami, generó revuelo en redes sociales al revelar en una entrevista que nunca había escuchado una canción icónica de Karol G.

¿Cuál es la canción de Karol G que no ha escuchado Paloma Mami?

En medio de una entrevista radial en YouTube, la artista de 25 años sacudió las redes sociales al revelar que nunca había escuchado 'Latina Foreva' de Karol G.

La famosa cantante aseguró nunca haber escuchado 'Latina Foreva' de Karol G (Foto: AFP)

Canción que hace menos de un mes lanzó la colombiana y que prácticamente se volvió tendencia con el lanzamiento de su álbum 'Tropicoqueta'.

Todo esto, luego de que el conductor le pusiera la canción al aire y le preguntará sobre este nuevo tema y sobre lo que pensaba de la artista colombiana.

¿Cómo reaccionaron los fans de Karol G ante esta revelación de Paloma Mami?

En redes sociales, algunos fans de La Bichota expresaron su descontento con Paloma, manifestando que mostró su arrogancia a la hora de decir que desconocía la canción, y en el momento en que le preguntaron si se veía colaborando con la intérprete de 'Coleccionando heridas', prefirió guardar silencio y responder que le gustaría colaborar con otras artistas como Kali Uchis.

Aunque Karol G ha colaborado con grandes estrellas como Shakira, Paloma Mami dice que le gustaría con otras artistas. (Foto: Getty Images Vía AFP/ Catherine Powell)

Su sorpresiva respuesta, sin duda, dividió la opinión entre los seguidores de ambas cantantes. Mientras algunos consideraron la declaración como una falta de respeto, otros la interpretaron como una expresión sincera de sus preferencias artísticas.

¿Quién es Paloma Mami?

Paloma Mami es una cantante que se ha convertido en una de las voces más frescas y representativas de la música urbana latina.

Nació en Nueva York y fue criada entre Estados Unidos y Chile, combina en su estilo elementos de reguetón, R&B y trap, lo que le ha permitido destacar con temas exitosos como 'Not Steady', su primer sencillo que la lanzó a la fama en 2018, con el que logró conquistar a una nueva generación de seguidores en la escena musical latina.