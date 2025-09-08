Andrés Parra respondió a las críticas que recibió por su nueva relación: "Se van los miedos"

El nombre del actor Andrés Parra se ha apoderado de las tendencias en los últimos días luego de hacer pública su relación sentimental con Juliana Rivera.

¿Quién es la nueva pareja del actor Andrés Parra?

El recordado actor de "El comandante" publicó una fotografía junto a su pareja Juliana Rivera en la que le expresaba todo su amor, foto con la que oficializaba su relación sentimental.

La noticia de la nueva relación sentimental del actor generó una lluvia de reacciones en redes en donde las opiniones se empezaron a dividir por unas declaraciones de Andrés tiempo atrás en el que dejaba claro que no le gustaban las relaciones tradicionales.

En redes sociales múltiples internautas empezaron a cuestionar al actor Andrés Parra por haber dicho en el pasado que no se volvería a dar una oportunidad en el amor y que solo le interesaban las relaciones abiertas.

El actor decidió responder en las últimas horas esa ola de comentarios que ha recibido sobre su nueva relación con Juliana Rivera.

Andrés Parra respondió a las críticas que ha recibido por su relación con Juliana Rivera. (AFP: LUIS ACOSTA)

¿Cómo respondió Andrés Parra a las críticas que ha recibido por su nueva relación sentimental con Juliana Rivera?

El actor compartió una romántica fotografía junto a Juliana Rivera en su cuenta oficial de Instagram en la que aparece abrazándola por la espalda mientras ella coloca una de sus manos en su rostro.

Junto a la cariñosa imagen, Andrés Parra compartió un mensaje a modo de respuesta y reflexión de lo que ha sido para él volverse a dar una oportunidad en el amor.

En su mensaje, el actor hace referencia a las heridas y vacíos que su ahora pareja le ha ayudado a sanar con el tiempo y cómo se han ido desapareciendo de su vida esos temores que le dejaron sus relaciones pasadas.

Aquí poco a poco se van caminando los miedos, las prevenciones, el ruido, los dolores profundos, las heridas por sanar, y todo lo que nos queda por perdonar y sobre todo por perdonarnos.

Andrés Parra aprovechó para expresarle su agradecimiento a Juliana por haberse convertido en esa persona que llegó a su vida a demostrarle que todavía puede amar y dar lo mejor de sí en una relación.

Aprender a verte más desde el amor que desde el miedo es bien poderoso Juliana. Love u.

¿Cómo respondió Juliana Rivera a las críticas que ha recibido por su relación con Andrés Parra?

Juliana Rivera no se quedó atrás y en los comentarios de la publicación de Andrés Parra también dejó un mensaje para los que han apoyado y criticado su relación.

La pareja del actor decidió resaltar lo bien que se siente junto a Andrés y aprovechó para agradecerle por haber confiado en ella para darse una nueva oportunidad en el amor.

Te amo Andrés, estar contigo es pura magia. Gracias por creer, por tomarme de tu mano y caminar conmigo este nuevo camino, tan poderoso, tan real y tan nuestro.

Juliana dejó claro que su relación está blindada ante las críticas y malos comentarios y que ellos han logrado consolidar una relación llena de amor, apoyo y comprensión.

Como era de esperarse las reacciones no se han hecho esperar en redes sociales y muchos han estado dejando mensajes de apoyo a la pareja por su relación y por su respuesta ante las críticas.

Amo ver a este man enamorado después de todo el hate que le tiró al amor.

Cabe resaltar que, Andrés Parra estuvo casado durante más de ocho años con la periodista Diana Cáliz, con quien tuvo un hijo llamado Samuel.