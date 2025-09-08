Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así reaccionó Valentina Taguado a la eliminación de Mario Yepes de MasterChef

Valentina Taguado se mostró afectada con la salida de Mario Yepes de MasterChef Celebrity y le dedicó emotivo mensaje: "¡Gracias por ser tan chimba!".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Valentina Taguado reaccionó a eliminación de Yepes de MasterChef
Valentina Taguado le dedicó mensaje a Mario Yepes tras su salida de MasterChef. (Fotos Canal RCN)

La salida de Mario Alberto Yepes de MasterChef Celebrity dejó varios corazones rotos en la cocina más famosa del mundo, uno de ellos el de Valentina Taguado.

¿Cómo reaccionó Valentina Taguado a eliminación de Mario Alberto Yepes?

La locutora Valentina Taguado y el exfutbolista lograron forjar una gran amistad dentro de MasterChef Celebrity, motivo por el que la salida Yepes dejó afectada a la influenciadora.

Tras conocerse la noticia que era Mario Alberto Yepes la persona que abandonaba la cocina de MasterChef Celebrity, Valentina se mostró en shock y hasta con los ojos cristalizados.

Valentina le expresó su admiración a Yepes llamándolo de manera cariñosa "Capi", como varios le decían en la competencia a una de las leyendas de la Selección Colombia.

El capi lo es todo.

Valentina se despidió de Yepes a través de redes sociales en donde le expresó su admiración, cariño y agradecimiento.

Valentina Taguado afectada con la salida de Yepes de MasterChef
Valentina Taguado le dedicó emotivo mensaje a Yepes tras su salida de MasterChef. (Fotos Canal RCN)

¿Cuál fue el mensaje que Valentina Taguado le dedicó a Mario Yepes?

Valentina Taguado compartió un par de fotografías junto a Mario Yepes en el que mostró su cercanía y la gran amistad que consolidaron en la competencia.

La locutora le expresó un cariñoso: "Marioooooo, eres hermoso", y seguido a esto decidió agradecerle por todo lo vivido dentro de MasterChef Celebrity.

Eres de lo mejor que me dejó esta experiencia, gracias por tener ese corazón, gracias por ser tan dulce, calmado, centrado, parchado y chistoso.

Valentina concluyó su mensaje dejándole claro la admiración que sentía por él y el gran cariño que le tomó en el poco tiempo que compartieron.

¡Gracias por ser tan chimba! Te quiero muchooo, el mejor capi de todos los capis en capitalandía.

Hija de Mario Alberto Yepes reaccionó a la publicación de Valentina Taguado

Como era de esperarse las fotos y mensaje de Valentina Taguado dedicadas a Mario Alberto Yepes no pasaron por desapercibido en redes sociales.

Muchos de sus compañeros de MasterChef Celebrity se mostraron conmovidos con el mensaje de Taguado para Yepes.

Precisamente, la hija del futbolista, Miranda Yepes, también reaccionó en los comentarios al mensaje y fotos de Valentina: "Ayy no, hermosos".

