Robert Pattinson regresa como Batman en una nueva película de DC

Robert Pattinson volverá a ponerse el traje de Batman en una secuela que promete más oscuridad y llegará a cines en 2027.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Gotham lo llama de nuevo: Robert Pattinson se pondrá otra vez el traje negro para una secuela cargada de misterio.
¡Es oficial! Robert Pattinson volverá como Batman en 2027 y la espera promete valer la pena. Foto AFP ANGELA WEISS

Los seguidores del universo de DC pueden respirar tranquilos, pues Robert Pattinson retomará el papel de Batman en una nueva entrega que ya tiene calendario de producción y estreno.

Warner Bros. Discovery oficializó que el rodaje comenzará en 2026 y que la película llegará a los cines en octubre de 2027, un anuncio que activó la expectativa después de meses de rumores y aplazamientos.

 

La secuela, que por ahora lleva el nombre provisional de The Batman Part 2, estará nuevamente dirigida por Matt Reeves, el cineasta fue el responsable de dar un giro a la imagen del Caballero Oscuro con la película de 2022, apostando por una estética sombría.

¿Cuál será el elenco de la nueva película de Batman?

Aunque la producción aún no ha revelado de forma oficial todo el reparto, se espera que figuras clave de la primera entrega regresen.

Zoë Kravitz, en el papel de Selina Kyle, Paul Dano como el perturbador Enigma y Colin Farrell interpretando a un carismático Pingüino, fueron reconocidos por la profundidad y complejidad que aportaron a sus personajes.

La secuela explorará rincones más oscuros de Gotham y sus dilemas morales.
Robert Pattinson volverá a interpretar a Batman en 2027 bajo la dirección de Matt Reeves. Foto AFP/Miguel Medina

Farrell, incluso, extendió la historia de su villano en la serie de HBO El Pingüino, estrenada en 2024, demostrando la apuesta del estudio por expandir este universo narrativo más allá de la gran pantalla.

¿Cómo se planean las etapas de rodaje y estreno para la nueva película de Batman?

El camino hacia la secuela no ha sido sencillo. En 2022, durante el evento CinemaCon, Warner Bros.Discovery anunció oficialmente la continuación, pero la fecha de estreno sufrió varias modificaciones.

Originalmente, se esperaba que la película llegara en octubre de 2025, pero la reestructuración interna de DC Studios, liderada por James Gunn y Peter Safran desplazó el estreno dos años más adelante.

¿Qué se espera en la historia de la nueva película de Batman?

Más allá de la intriga sobre la trama, el gran atractivo de esta nueva etapa radica en la oportunidad de seguir explorando los rincones más oscuros de Gotham y profundizar en los dilemas morales de sus protagonistas.

 

La visión no se limita a escenas de acción, sino que busca desarrollar un retrato más humano y complejo del justiciero enmascarado y sus antagonistas.

Con una estrategia que combina cine y series, Warner Bros. Discovery planea mantener vivo el interés del público hasta el estreno, y aunque los fans deberán esperar hasta 2027 para ver nuevamente a Robert Pattinson en el traje negro de Batman, todo apunta a que la espera traerá una de las producciones más ambiciosas de DC en la última década.

