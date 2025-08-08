Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
MasterChef Celebrity: reacciones del público tras salida de Mario Alberto Yepes

"Sí era Changua de Yepes": la eliminación de Mario Alberto Yepes de MasterChef Celebrity tomó por sorpresa a los televidentes y dejó varias reacciones.

Juan David Velásquez
Mario Alberto Yepes salió de MasterChef Celebrity
La salida de Mario Alberto Yepes de MasterChef dejó varias reacciones. (Fotos Canal RCN y Freepik)

El exjugador Mario Alberto Yepes se despidió de MasterChef Celebrity en la noche del 8 de agosto tras perder el reto de eliminación contra cinco de sus compañeros.

¿Por qué Mario Alberto Yepes salió de MasterChef Celebrity?

El excapitán de la Selección Colombia se enfrentó en un reto de eliminación contra: Michelle Rouillard, Caterin Escobar, Patty Grisales, Luisfer Hoyos y Raúl Ocampo.

En este reto tenían que preparar una changua en 45 minutos, un plato típico colombiano que no todos conocían o habían probado en su vida.

Mario Yepes fue una de las personas que no había probado una changua en su vida, sin embargo, esto no fue excusa para no intentar hacer una gran preparación en la que algunos de sus compañeros quisieron ayudarle desde el balcón.

Sin embargo, al exfutbolista no le alcanzó su preparación para sorprender a Belén Alonso, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, quienes se decantaron por él para que abandonara la cocina más famosa de Colombia.

Mario Alberto Yepes salió de MasterChef Celebrity
Mario Alberto Yepes le dijo adiós a la cocina de MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionaron en redes sociales a la eliminación de Mario Alberto Yepes de MasterChef Celebrity?

La salida de Mario Yepes de MasterChef Celebrity tomó por sorpresa a varios de sus compañeros y a millones de televidentes que reaccionaron en redes sociales dejando comentarios como "Sí era Changua de Yepes".

Como era de esperarse, la eliminación del exjugador dejó un sabor agridulce entre los seguidores del programa, ya que se convirtió en uno de los participantes más queridos de esta temporada.

En redes sociales, los fanáticos del programa no tardaron en manifestar su sorpresa y tristeza por la salida del excapitán de Colombia y así lo expresaron en redes, algunos expresando que su plato estaba mejor que el de otros participantes en riesgo.

¿La salida de Mario Alberto Yepes de MasterChef Celebrity ha sido la más triste de la temporada?

Algunos seguidores incluso señalaron que la despedida fue una de las más emotivas de la temporada, destacando el cariño y las palabras de apoyo que recibió de sus compañeros y de los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina.

Sin duda alguna, el excapitán de la Selección Colombia, Mario Alberto Yepes marcó un legado en la competencia, ganándose el cariño de sus compañeros, jurados, presentadora y de los televidentes. ¡Gracias, capi!

