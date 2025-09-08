Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Michelle Rouillard responde a críticas por sus peinados en MasterChef: "Algunos se alborotan"

Michelle Rouillard reveló la razón detrás de sus looks en MasterChef Celebrity que han generado revuelo en redes.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Michelle Rouillard y la razón de sus creativos peinados
Michelle Rouillard reveló la razón de sus peinados en MasterChef. (Fotos Canal RCN)

La actriz Michelle Rouillard rompió el silencio en sus redes sociales y reaccionó a los comentarios que ha recibido por sus creativos looks en MasterChef Celebrity.

¿Cuál es la razón detrás de los looks de Michelle Rouillard en MasterChef Celebrity?

Michelle Rouillard a lo largo de MasterChef Celebrity ha sorprendido a sus compañeros, jurados, presentadora y televidentes con novedosos y llamativos looks.

Sin embargo, al parecer según reveló la actriz, en redes sociales ha tenido opiniones divididas sobre sus peinados dentro de la competencia, por eso, decidió contar la razón detrás de sus estilos y responder a los que la critican.

Michelle reveló que para ella se ha convertido en toda una satisfacción probar estilos diferentes y arriesgados antes del inicio de cada reto en MasterChef, dejando claro que entre más extraños, más le han gustado.

Peinarme diferente es uno de mis pequeños placeres antes de cada reto y me encanta buscar ideas locas y creativas para probar algo nuevo.

Michelle Rouillard contestó a críticas por sus looks
Michelle Rouillard reveló la razón detrás de sus peinados en MasterChef. (Foto Canal RCN)

¿Cómo respondió Michelle Rouillard a las críticas que ha recibido por sus looks en MasterChef Celebrity?

Michelle tras revelar la razón de sus peinados en MasterChef Celebrity también quiso contestarles a las personas que la han criticado por sus peinados.

La recordada actriz de Hasta que la plata nos separe expresó su incredulidad al ver cómo las personas se 'alborotaban' cuando otra se salía de los estándares tradicionales y convencionales.

Parece que, en este mundo si te sales de lo convencional, algunos se alborotan… pero la vida es muy corta como para no jugar con tu estilo.

Michelle dejó claro que no cambiará su estilo y que seguirá sorprendiendo a sus fanáticos y 'haters' con nuevos looks en MasterChef Celebrity.

Así que sí, seguiré experimentando con peinados locos, diferentes y fuera de lo convencional.

¿Qué reacciones dejó la explicación de Michelle Rouillard sobre sus looks en MasterChef Celebrity?

Como era de esperarse las imágenes y mensaje de Michelle Rouillard sobre sus looks en MasterChef Celebrity y la controversia que han generado provocaron diferentes reacciones en los comentarios.

Varios de sus compañeros de la competencia de cocina reaccionaron a su publicación, uno de ellos fue Luisfer Hoyos, quien la aplaudió por su mensaje y la invitó a seguir sorprendiendo con su estilo.

Los seguidores de Michelle también la apoyaron y le dejaron comentarios como "todo te queda hermoso", "eres la única que puede hacerse cualquier peinado y verse bien" y "la más linda de MasterChef".

