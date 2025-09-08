Melissa Gate reaccionó a declaraciones de Karina García en su contra: "Me tienes harta"

Las exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, Melissa Gate y Karina García se han visto envueltas en un rifirrafe en redes sociales, esto tras unas declaraciones de Karina sobre Melissa en un pódcast.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Karina García que enfurecieron a Melissa Gate?

En medio de una entrevista a Karina García le preguntaron sobre cuál creía que había sido el motivo para que Altafulla se hubiese ganado La casa de los famosos Colombia y no Melissa Gate, quien era para muchos era la favorita del reality.

Ante esta pregunta, Karina García, respondió que para ella lo que le había jugado en contra a su excompañera era haberse sentido segura que iba a ganarse el reality del Canal RCN.

Lo peor que uno puedo hacer en la vida es sentirse 100% seguro de algo o de alguien, tuvo exceso de seguridad.

Asimismo, Karina García agregó que para ella la personalidad y forma de comportarse de Melissa Gate habría terminado por desencantar a los televidentes quienes vieron en Altafulla y ella una opción lejos del conflicto.

Sabes que, Colombia lleva años de conflicto, entonces está cansado del conflicto y el veneno.

¿Cómo reaccionó Melissa Gate a declaraciones de Karina García sobre ella y sus razones por las que ella no ganó La casa de los famosos?

Ante estas declaraciones de Karina García en el pódcast "Trapitos al sol", Melissa Gate no se quedó callada y en las últimas horas rompió el silencio y le contestó de manera directa.

Están hablando de mí para que suenen, porque ya todo el mundo sabe quién es la del raiting.

Melissa Gate dejó claro que se sentía una mujer segura de sí misma y que no veía el problema de ser así.

Qué tengo exceso de seguridad, sí y ¿qué?

Melissa Gate le cuestionó a Karina García que si se sentía mal por ver a otras mujeres seguras de sí mismas y le aseguró que ella tenía problemas de autoestima.

¿Les aterra mucho las mujeres seguras de sí mismas? Yo no tengo la culpa que tus problemas de autoestima se noten tanto.

¿Qué crítica le lanzó Melissa Gate a Karina García sobe su físico y relación con Altafulla?

Melissa Gate se mostró bastante molesta y le pidió a Karina García que dejara de mencionarla y hablar de ella en sus entrevistas.

Sácate mi nombre de tu asquer*so hocico, me tienes harta. A toda hora hablando de mí, si no me mencionan, nadie los ve, esa es la realidad de las cosas.

Al final de su respuesta, Melissa Gate criticó una parte del físico de Karina García y le pidió que se concentrara en su relación con Andrés Altafulla.

Te crees muy mala y oscura, y lo único oscuro que tienes son las axilas, así cuando te desmanches las axilas hablamos. Enfócate en ti, en tu marido y en tu presupuesto.