Ella es Juliana Rivera, la guapa novia del actor Andrés Parra, ¿a qué se dedica?

El actor Andrés Parra goza de gran reconocimiento en la farándula nacional por su amplia trayectoria en la televisión nacional, sin embargo, en los últimos días su nombre ha sido tendencia por su nueva pareja sentimental.

¿Quién es Juliana Rivera, la nueva pareja de Andrés Parra?

El reconocido actor colombiana vive un gran momento a nivel personal y sentimental así lo demostró recientemente a través de sus redes sociales cuando confirmó y compartió una foto junto a su pareja Juliana Rivera junto a un amoroso mensaje.

Siempre hay un después… Te amo.

El actor reveló que desde hace un tiempo mantiene una relación con Juliana Rivera, una mujer que ha llamado la atención por su belleza y muchos se han preguntado por su profesión y si está asociada al mundo del entretenimiento.

La confirmación de su nueva relación ha causado revuelo en redes sociales ya que han salido a la luz varias de sus declaraciones en donde afirmaba que no le gustaban las relaciones tradicionales y que prefería relaciones abiertas.

Andrés Parra presumió su nueva pareja y muchos se preguntan. (Foto de AFP)

¿A qué se dedica Juliana Rivera, la novia de Andrés Parra?

Según se ha podido conocer en redes sociales, Juliana Rivera es antioqueña y es una relacionista pública. Al parecer, lleva radicada desde hace varios años en Miami, Estados Unidos en donde se dedica a la gestión y organización de eventos sociales y empresariales.

Además, se conoce que Juliana es mamá de dos hijos a quienes presume en sus redes sociales como su gran motor e inspiración.

En redes sociales, Juliana comparte fragmentos de su vida, desde momentos cotidianos junto al actor, hasta logros laborales y viajes que dejan ver su espíritu independiente.

Su estilo natural y su cercanía con sus seguidores la han convertido en una figura querida por el público que sigue de cerca la vida del actor Andrés Parra.

¿Quién es la exesposa del actor Andrés Parra?

El actor Andrés Parra estuvo casado durante más de ocho años con la periodista Diana Cáliz, con quien en su momento sostuvo una de las relaciones más sólidas de la farándula nacional.

Fruto de la relación de Andrés y Diana llegó Samuel, el único hijo de la pareja y por quien tienen aún un cercano vínculo.

Sin embargo, aunque han dado pistas de su separación y han dejado claro que terminaron de la mejor manera, nunca revelaron la verdadera razón de su divorcio.