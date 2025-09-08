Así es la nueva muñeca Barbie inspirada en Melissa Gate con estilos y accesorios

Existen millones de muñecas Barbie inspiradas en diversas profesiones, celebridades y modelos inclusivos. Aunque estas son creadas por la marca Mattel, un fan de Melissa Gate decidió diseñar y regalarle una muñeca personalizada con sus icónicas pelucas y vestuarios.

¿Cómo es la nueva Barbie inspirada en Melissa Gate?

Esta muñeca, fabricada por la marca Ferla Doll's, destaca por su sorprendente parecido con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Melissa Gate sorprendió a sus seguidores al revelar la muñeca que le obsequiaron. ¡Es idéntica a ella! (Foto: Canal RCN)

Pues reproduce fielmente sus tatuajes distintivos y trae y viste los atuendos y pelucas que Melissa usó durante varios meses en el reality show producido por el Canal RCN, reflejando así su estilo único y personalidad dentro del programa.

¿Está a la venta la muñeca Barbie inspirada en Melissa Gate?

No, esta muñeca fue un regalo exclusivo que la marca le hizo a la segunda finalista de La casa de los famosos Colombia. Y así lo mostró la creadora de contenido en un en vivo desde su cuenta de TikTok, donde expresó su agradecimiento y compartió el regalo con sus seguidores.

¿Qué accesorios tiene la muñeca Barbie inspirada en Melissa Gate?

Lo que más sorprendió a los fans de Meli fue que la muñeca fue obsequiada con una variedad de outfits que ella suele usar, incluyendo sostenes, botas, bolsos, gafas de sol, sus icónicas coronas y pelucas de distintos colores y estilos, e incluso las chanclas del ‘Flaco’ Solórzano, que se convirtieron en protagonistas durante el reality.

¿Qué ha hecho Melissa Gate después de salir de La casa de los famosos Colombia?

Luego de convertirse en la segunda finalista de La casa de los famosos Colombia, Melissa Gate se ha dedicado a fortalecer su carrera como creadora de contenido digital.

Melissa Gate se ha dedicado a fortalecer su carrera como creadora de contenido digital. (Foto: Canal RCN)

De igual manera, en varias ocasiones ha realizado encuentros y colaboraciones con Emiro Navarro, con quien afianzó una estrecha amistad durante su estadía en el reality.

No hay duda de que con su autenticidad y carisma, Gate haya logrado mantener una conexión cercana con su audiencia, consolidándose como una figura influyente en el ámbito digital.