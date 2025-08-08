Karina García reveló por qué cree que Melissa Gate perdió La casa de los famosos

La influenciadora Karina García reveló qué considera que le juagó en contra a la creadora de contenido Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo Karina García sobre Melissa Gate?

La paisa estuvo en entrevista en 'Trapitos al sol', donde fue interrogada sobre qué cree que pasó con Melissa Gate cuando se creía que era la ganadora de La casa de los famosos Colombia y el ganador terminó siendo el cantante Altafulla.

Karina García se sinceró al respecto, recordando el comportamiento que tuvo la influenciadora que provocó opiniones divididas en redes sociales.

"Lo peor que uno puede hacer en la vida es estar 100% seguro de algo o de alguien, entonces siento que de pronto tuvo exceso de seguridad. También que Colombia lleva años de conflicto y ya está cansado de eso, de los insultos, a la gente no le gusta eso, por eso nuestra campaña con Altafulla siempre fue el amor, el respeto y Colombia vio la verdad", expresó.

¿Melissa Gate le respondió a Karina García?

Por ahora, Melissa Gate no ha contestado a las declaraciones de la influenciadora, pero ha detallado que para ella el reality quedó en el pasado y no tiene nada en contra de ninguno de sus excompañeros.

Karina García también confesó que le hubiera gustado que los televidentes no hubieran visto tantos momentos de vulnerabilidad que protagonizó, reiterando que nunca los fingió, pues en realidad el encierro y todo lo que ocurrió la afectó bastante.

Asimismo, señaló que logró arreglar las cosas con la actriz Lady Tabares y que sigue disfrutando del cariño que le han brindado sus fanáticos por su participación en la competencia.

Por ahora, Karina García sigue entreteniendo a sus seguidores en redes sociales con su contenido de sus tips de belleza, estilo de vida y proyectos, entre ellos su nuevo rol como presentadora de un programa en televisión nacional, por el que ha recibido una lluvia de elogios y felicitaciones, pues está cumpliendo uno de sus más grandes sueños, según ha reiterado en varias ocasiones.