Emiro Navarro se muestra emocionado al participar en su primera Feria de las Flores en Medellín

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 2 millones 300 mil seguidores, el reconocido y divertido creador de contenido costeño Emiro Navarro suele interactuar con sus fans mostrándoles cada una de la actividades diarias en su vida personal y profesional.

Artículos relacionados Emiro Navarro Emiro Navarro le robó beso a Camilo Trujillo en plena entrevista: así reaccionó el actor

Ahora bien, desde que salió, como uno de los finalistas favoritos de La casa de los famosos Colombia 2025, Emiro ha tenido muchas invitaciones a eventos, festivales y ferias tanto por ser una figura pública de relevancia en las juventudes, como por trabajos de publicidad con marcas; invitaciones que el joven ha aprovechado para aumentar sus interacciones y posicionamiento en redes.

¿En qué feria estuvo Emiro Navarro en Medellín?

En esta oportunidad, por ejemplo, en la mañana de este jueves festivo 7 de agosto, el influencer reveló que madrugó bastante para asistir a una de las fiestas más importantes del país, La Feria de las Flores de Medellín; más específicamente a un evento en el marco de esta feria: el desfile de carros antiguos.

Y es que debemos recordar que, justamente para darle un crecimiento a su carrera como creador digital, Emiro tomó la decisión de mudarse a Medellín, dejando a su Barranquilla del alma y estando más cerca de su mejor amiga de La casa de los famosos, Melissa Gate. Así pues, resultaba un poco lógica la participación de Emiro en las fiestas más importantes de la capital antioqueña.

¿Cómo participó Emiro Navarro en el desfile de autos clásicos en La Feria de las Flores?

Antes de empezar el desfile, Navarro publicó un par de historias, con unas fotos suyas tomadas por un fotógrafo profesional, para anunciarles a sus fans que estaría en el desfile y que está muy emocionado porque nunca había participado en una Feria de las Flores. Luego del anuncio, Emiro publicó el video subiéndose al carro que lo llevaría en el desfile.

Vestido de camisa blanca, jean y sombrero negro; Emiro se subió en la que parece ser una limusina rosada con un por el que salió para tener el mayor contacto con sus fans y todos los elementos que ofrece como tal el evento en el desfile.

Artículos relacionados Emiro Navarro Karola presumió lujosa adquisición en redes y reveló la reacción de Emiro

Este año, ese importante desfile quiso hacerle un homenaje a la ciudad y uno de sus sobrenombres más significativos: la ciudad de la eterna primavera, por lo que los autos antiguos y clásicos podían ser decorados con esta temática.