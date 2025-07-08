Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Emiro Navarro le robó beso a Camilo Trujillo en plena entrevista: así reaccionó el actor

Camilo Trujillo se vio sorprendido en medio de una entrevista con un gesto amoroso de Emiro Navarro, su excompañero de La casa de los famosos.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Emiro Navarro sorprendió a Camilo con beso
Emiro Navarro dejó frío a Camilo Trujillo con un gesto suyo. (Foto Canal RCN)

El actor Camilo Trujillo y Emiro Navarro coincidieron recientemente en un evento de moda en Medellín y en medio de una entrevista el influenciador barranquillero sorprendió al actor.

¿Por qué Emiro Navarro le robó beso a Camilo Trujillo en entrevista?

En redes sociales se ha empezado a viralizar un video en el que quedó grabado el momento cuando Emiro Navarro sorprendió a Camilo Trujillo en medio de una entrevista.

El actor se encontraba hablando con el comunicador cuando de repente apareció en la escena Emiro Navarro dándole un beso en la mejilla al actor de manera inesperada.

Este acto sorprendió a Camilo Trujillo que no tuvo tiempo para reaccionar ante el gesto de cariño de su excompañero de La casa de los famosos Colombia.

Emiro Navarro le robó beso a Camilo Trujillo
Emiro Navarro sorprendió a Camilo Trujillo en plena entrevista. (Fotos Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Camilo Trujillo al inesperado beso de Emiro Navarro?

El actor Camilo Trujillo quedó en shock con el inesperado gesto de Emiro Navarro y le dio una especie de risa nerviosa en plena entrevista.

Sin embargo, el antioqueño tomó bien el gesto del influenciador y aseguró que era la forma de demostrar su aprecio y que no tenía problema con esto por la confianza que tienen

Camilo Trujillo dejó claro que tiene una gran amistad con Emiro Navarro y tras el final de La casa de los famosos Colombia se han dejado ver en diferentes eventos y espacios públicos.


Cabe resaltar que, Emiro Navarro se mudó a la capital antioqueña semanas después del final del reality del Canal RCN, por lo que Camilo ha sido uno de sus amigos en Medellín.

¿Qué pasó entre Emiro Navarro y Camilo Trujillo en La casa de los famosos Colombia?

Camilo Trujillo y Emiro Navarro se conocieron en La casa de los famosos Colombia en donde lograron consolidar una gran amistad.

Emiro Navarro muchas veces intentó coquetearle al actor y siempre le expresó su gusto por él, sin embargo, Camilo Trujillo le dejó claro que solo podría haber una amistad entre ellos.

Aunque ese sentimiento no correspondido varias veces los distanció en el reality, al parecer, tras el final de este la amistad de ambos se ha fortalecido y muestra de ello fue el gesto del influenciador con el actor.

