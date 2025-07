La actriz mexicana Victoria Ruffo confesó recientemente que fue invitada a participar en uno de los videoclips promocionales del nuevo álbum de Karol G, Tropicoqueta, sin embargo, reveló cuál fue el motivo por el que no pudo hacer parte de este proyecto de la artista colombiana.

¿Por qué Victoria Ruffo no hizo parte del video promocional de Karol G?

Según lo comentó la reconocida actriz, tuvo que rechazar la propuesta debido a otros compromisos labores se lo impidieron, y la llevaron a sentir una profunda tristeza.

Durante una entrevista con el programa Hoy Día, la intérprete, ícono de las telenovelas mexicanas, explicó que la invitación le llegó con muy poco tiempo de anticipación.

“Me habló su hermana dos veces para poder participar, pero me hablaron con dos días de anticipación y yo tengo teatro y no puedo de un día para el otro: 'Nos vemos'”, comentó Ruffo.

En medio de la conversación que surgió en este espacio, Ruffo también contó que al inicio no sabía quién era Karol G, algo que desató una divertida reacción de su hija, Vicky Fayad. “Yo no sabía ni quién era Karol G, y mi hija me dijo: ‘mamá, pero cómo te atreves, ¡es Karol G!’”, mencionó, y agregó que la joven la ayudó cantándole alguna de sus éxitos.

¿Victoria Ruffo rechazó estar en el video de Karol G? Esto dijo la actriz

La propuesta hacía parte del lanzamiento de Tropicoqueta, el más reciente trabajo discográfico de la artista colombiana, en el que quiso rendir un homenaje a la cultura pop latina con la que ha sido fuertemente influenciada.

Victoria Ruffo explicó por qué no trabajó con Karol G. Foto | Angela WEISS.

En la pieza audiovisual que rápidamente fue tendencia en redes sociales y ocupó los principales titulares en las noticias de entretenimiento, contó a su vez con la participación actoral de figuras como Anahí, Itatí Cantoral y Ninel Conde.

Allí, la también llamada ‘Bichota’, junto a estas grandes de la actuación, recrearon algunas escenas icónicas de las telenovelas mexicanas en las que el drama fue el protagonista, esto como un antesala para lo que sería el lanzamiento de su trabajo discográfico.