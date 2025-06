El mundo digital amaneció con una noticia que ha conmovido a miles de seguidores en redes sociales. Este 29 de junio de 2025, Carlos Feria confirmó el fallecimiento de su hermana mayor, Nataly Johana Feria Guzmán. La joven, quien también tenía presencia en redes, partió tras haber estado hospitalizada en delicado estado de salud.

¿Qué pasó con la hermana de Carlos Feria?

Durante los últimos días, Nataly había estado internada en un centro médico. La situación era crítica, y su familia se aferraba a la fe. El 28 de junio, un día antes de su fallecimiento, Carlos compartió un mensaje esperanzador: “Confío en Dios en que mañana será otro diagnóstico”. Sin embargo, el desenlace fue otro.

El 29 de junio falleció Nataly Feria, hermana del influencer Carlos Feria

La noticia se hizo pública a través de las redes sociales del propio Carlos, donde se le vio profundamente afectado. En un video lleno de emoción, agradeció las oraciones de sus seguidores y el apoyo recibido en los momentos más difíciles.

¿Cómo se reveló la muerte de la hermana de Carlos Feria?

En su publicación, visiblemente conmovido, el creador de contenido se refirió a la partida de su hermana con palabras que han tocado el corazón de muchos: “Para nosotros la muerte es lo peor, pero para Dios es el principio de sus promesas. Hoy lloro porque perdí a alguien muy amado. Mi hermana está ahora sintiendo una paz sobrenatural, la presencia de Dios en su máximo esplendor”.

Más allá del dolor, Carlos quiso enviar un mensaje de esperanza, recordando que la muerte, desde su fe, no es el final. “No quiero que me vean llorando como víctima, quiero compartir que la muerte no es el fin”, dijo a sus millones de seguidores.

¿De qué murió Nataly Feria, hermana de Carlos Feria?

Aunque el fallecimiento de Nataly Feria fue confirmado por su familia, hasta el momento no se han dado detalles oficiales sobre la causa. Se sabe que estuvo internada y que su condición era grave, pero los motivos exactos no han sido divulgados.

Por ahora, la familia, en medio del duelo, ha preferido guardar privacidad sobre los detalles clínicos. Mientras tanto, miles de mensajes de apoyo y condolencias han inundado las redes sociales.

Con su partida, Nataly deja un gran vacío entre sus seres queridos y seguidores. Su recuerdo permanece vivo en cada publicación, en cada palabra compartida por quienes la amaban.