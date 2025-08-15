Ella es Michelle Char, reina del Carnaval de Barranquilla 2026: ¿por qué fue elegida?

En las últimas horas, el nombre de Michelle Char se ha convertido en tendencia por parte de los internautas tras ser elegida la nueva reina del Carnaval de Barranquilla 2026, y muchos se han sorprendido con su belleza, carisma y arrolladora personalidad.

¿Quién es Michelle Char, nueva reina del Carnaval de Barranquilla 2026?

Michelle Char es una joven de 23 años que se ha convertido en la nueva reina del icónico Carnaval de Barranquilla 2026, un evento tradicional que reúne una fiesta folclórica y cultural con bailes, desfiles y música.

Este evento se realiza anualmente en la ciudad de Barranquilla y la noticia, fue compartida por el alcalde Alejandro Char, quien sorprendió al llamar a Michelle Char. Además, la joven fue elegida como la reina de este importante concurso y compartió su especial reacción a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 100 mil seguidores.

¿Quién es la nueva reina del carnaval de Barranquilla 2026? | Foto: Freepik

Desde luego, Michelle no solo se ha destacado por su deslumbrante belleza, sino también por su actual profesión como diseñadora de interiores y de productos, mostrando así las diversas vocaciones que tiene en su vida.

La noticia ha sido bien recibida por los internautas, quienes se sienten orgullosos de que Michelle, oriunda de Barranquilla, represente a su ciudad como una de las figuras más representativas del próximo Carnaval de Barranquilla en el que asisten personas de todo el mundo.

Nueva reina del Carnaval de Barranquilla 2026 | Foto: Freepik

Así reaccionó Michelle Char en sus redes sociales tras ser elegida reina del Carnaval de Barranquilla 2026

Michelle ha demostrado con gran emotividad la felicidad que siente al ser la reina del Carnaval de Barranquilla, pues toda su familia y allegados han resaltado su disciplina, entrega y amor para lograr este reconocimiento.

Además, Michelle confesó que no solo está orgullosa de esta noticia, sino que también celebra su cumpleaños. Conmovió a sus seguidores al expresar: