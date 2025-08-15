Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Ella es Michelle Char, reina del Carnaval de Barranquilla 2026: ¿por qué fue elegida?

Con 23 años, Michelle Char fue elegida reina del Carnaval de Barranquilla 2026, destacándose por su talento y belleza.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Corona
¿Quién es la nueva reina del carnaval de Barranquilla 2026? | Foto: Freepik

En las últimas horas, el nombre de Michelle Char se ha convertido en tendencia por parte de los internautas tras ser elegida la nueva reina del Carnaval de Barranquilla 2026, y muchos se han sorprendido con su belleza, carisma y arrolladora personalidad.

Artículos relacionados

¿Quién es Michelle Char, nueva reina del Carnaval de Barranquilla 2026?

Michelle Char es una joven de 23 años que se ha convertido en la nueva reina del icónico Carnaval de Barranquilla 2026, un evento tradicional que reúne una fiesta folclórica y cultural con bailes, desfiles y música.

Artículos relacionados

Este evento se realiza anualmente en la ciudad de Barranquilla y la noticia, fue compartida por el alcalde Alejandro Char, quien sorprendió al llamar a Michelle Char. Además, la joven fue elegida como la reina de este importante concurso y compartió su especial reacción a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 100 mil seguidores.

Corona
¿Quién es la nueva reina del carnaval de Barranquilla 2026? | Foto: Freepik

Desde luego, Michelle no solo se ha destacado por su deslumbrante belleza, sino también por su actual profesión como diseñadora de interiores y de productos, mostrando así las diversas vocaciones que tiene en su vida.

La noticia ha sido bien recibida por los internautas, quienes se sienten orgullosos de que Michelle, oriunda de Barranquilla, represente a su ciudad como una de las figuras más representativas del próximo Carnaval de Barranquilla en el que asisten personas de todo el mundo.

Corona
Nueva reina del Carnaval de Barranquilla 2026 | Foto: Freepik

Así reaccionó Michelle Char en sus redes sociales tras ser elegida reina del Carnaval de Barranquilla 2026

Michelle ha demostrado con gran emotividad la felicidad que siente al ser la reina del Carnaval de Barranquilla, pues toda su familia y allegados han resaltado su disciplina, entrega y amor para lograr este reconocimiento.

Además, Michelle confesó que no solo está orgullosa de esta noticia, sino que también celebra su cumpleaños. Conmovió a sus seguidores al expresar:

“Hoy he vivido uno de los días más inolvidables de mi vida… Un torbellino de emociones, abrazos, sonrisas y lágrimas de felicidad. Ser Reina del Carnaval es un honor inmenso, pero sobre todo una responsabilidad que asumo con el corazón lleno de gratitud”, añadió Michelle Char.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karol G será la estrella del medio tiempo en el debut de la NFL en Brasil por YouTube Karol G

Karol G compartió su experiencia en México con un emotivo post

Karol G viajó a México para grabar con Marco Antonio Solís y terminó viviendo un recorrido lleno de música, tradición y emociones que compartió en sus redes sociales..

Emiro Navarro tras escuchar canción de Altafulla Emiro Navarro

La inesperada reacción de Emiro al escuchar canción de Altafulla en pleno en vivo

A Emiro Navarro le salió el cantante Altafulla en su playlist en plena transmisión en vivo y así reaccionó.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W confesó que no soportaba ciertos olores en el embarazo: ¿qué dijo de Pipe Bueno?

Luisa Fernanda W reveló que, en su segundo embarazo, hasta el olor de Pipe Bueno le incomodó. Estos síntomas presentó.

Lo más superlike

Óscar no solo caminó de nuevo, también dejó huella en la ciencia y en quienes lo cuidaron. Curiosidades

Muere Óscar, el gato con patas biónicas que revolucionó la veterinaria

Óscar, el primer gato con patas biónicas, falleció a los 18 años dejando un legado que transformó la medicina veterinaria.

Betty la fea

Ana María Orozco habla acerca de la nueva temporada de Betty la fea, la historia continúa

Luisa Fernanda W anuncia nueva canción en medio de disputa legal con hermanas Legarda Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W lanzó nueva canción en medio de disputa legal con hermanas Legarda

Christian Nodal y Cazzu Christian Nodal

Nodal desmiente a Cazzu sobre no darle suficiente dinero para su hija

Marcela Reyes Marcela Reyes

DJ Exotic reaparece y relata su milagrosa recuperación tras delicado estado de salud | VIDEO