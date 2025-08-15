Sara Corrales se casó con Damián Pasquini por lo civil: así fue el gran “sí”
Sara Corrales ya es esposa de Damián Pasquini y así contó lo que vivió en su boda civil, antes de la celebración espiritual.
Sara Corrales se ha posicionado en una de las actrices más influyentes del país al demostrar su gran habilidad en el campo artístico. Además, su nombre es tendencia en las últimas horas, al compartir detalles de su reciente matrimonio por lo civil con el empresario Damián Pasquini.
Así fue la boda de Sara Corrales por lo civil con Damián Pasquini
Desde luego, la historia de amor de Sara Corrales con Damián Pasquini ha acaparado la atención mediática por parte de sus seguidores, al confirmar públicamente la sorprendente noticia de que se casaría con el empresario argentino por lo civil.
Sin duda, el pasado jueves 14 de agosto, Sara compartió, mediante sus historias en su cuenta oficial de Instagram, la gran felicidad que sintió al conocer la noticia de que llegó el día de consagrar su amor de manera oficial con el gran amor de su vida.
Por esta razón, Sara ha acaparado la atención mediática al revelar públicamente todos los acontecimientos que vivió durante el día de su boda y, sorprendió a sus seguidores, al expresar las siguientes palabras:
“Ayer dijimos ‘Sí’… y fue un día que quedará tatuado en nuestra historia para siempre. Un civil íntimo, lleno de lágrimas, risas, abrazos y promesas eternas. Hoy, con el corazón todavía latiendo a mil, les compartimos este pedacito de nuestra felicidad porque mañana… ¡mañana llega el gran día!”, expresó Sara en la descripción de la publicación.
¿Cuándo será el día del ritual espiritual de la Boda de Sara Corrales y Damián Pasquini?
Cabe destacar que en el video se evidencia que la pareja contó con la participación de sus allegados durante la ceremonia de su boda civil. Además, confirmó que no solo vivió un momento especial en su vida, sino que el sábado 16 de agosto, será el día de la gran boda.
“La boda de nuestros sueños está a horas de comenzar, y no podemos estar más listos para celebrar el amor. Gracias por acompañarnos en cada paso de este viaje”, añadió Sara en la descripción de la publicación.
Desde luego, la boda será en la ciudad de Medellín, donde varios familiares y allegados a la pareja tendrán la oportunidad de asistir a la gran boda del año, la cual se realizará mediante un ritual espiritual, según los intereses en común de ambos.