La actriz Yesenia Valencia renunció a MasterChef Celebrity en la noche del 26 de junio cuando se llevó a cabo el prime reto de eliminación.

El primer reto de eliminación puso a varias celebridades con delantal negro en una prueba en la que tenían 60 minutos y la despensa abierta para hacer una preparación libre.

Cada uno de las celebridades hizo su plato y pasó al atril para sorprender a los tres jurados y así no irse de la competencia tras la primera semana.

Sin embargo, cuando los jurados se disponían a dar su veredicto sobre quién abandonaba la cocina más famosa del mundo, la actriz Yesenia Valencia tomó la palabra y anunció su renuncia.

Esta noticia dejó fríos a todos en la cocina, tanto compañeros, jurados y a Claudia Bahamón, quien trató de hacerla retractarse y esperar el veredicto de los jurados, sin embargo, la actriz se mostró segura y se convirtió en la primera elimianda de la temporada.

Tras su renuncia a MasterChef Celebrity, la actriz Yesenia Valencia contó en exclusiva qué fue lo que le pasó en la competencia y la motivó a renunciar.

Yesenia aseguró sentirse orgullosa por haber pisado la cocina más famosa del mundo a pesar del corto tiempo que estuvo.

La actriz aseguró que tomó la decisión de renunciar a la competencia luego de sentir que el ejercicio competitivo la estaba empezando a afectar su tranquilidad.

Ya estaba empezando a afectarme el ejercicio competitivo. Empecé a ver un panorama en el que yo no me iba a sentir cómoda, en el que se iban a mover cosas que no simplemente era la cocina.