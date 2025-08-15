Ana María Orozco habla acerca de la nueva temporada de Betty la fea, la historia continúa

Este 15 de agosto llega la segunda temporada de 'Betty, la Fea: la historia continúa', que retoma la vida de Beatriz Aurora Pinzón Solano dos décadas después del fenómeno televisivo de 1999. En Prime Video, podrás ver un episodio nuevo cada viernes.

¿Cómo se prepara Betty para enfrentar los nuevos desafíos?

En esta nueva temporada, Betty enfrenta una crisis matrimonial con don Armando y busca revitalizar Ecomoda, la empresa familiar. Ana María Orozco afirma que esta versión de Beatriz es más libre y aventurera, abierta a cuestionarse y explorar nuevas posibilidades.

Desde el 15 de agosto, la nueva temporada. | Foto: RCN Estudios

A pesar de los retos, la serie mantiene la esencia del personaje, combinando la comedia con momentos dramáticos que conectan con la audiencia. Ana María, por su parte, ha destacado en varias ocasiones la ‘conexión’ que sintió con ‘Betty’ desde el momento en el que la interpretó:

“Es un personaje muy honesto, que muestra su vulnerabilidad, que ha sufrido bullying, que tiene muchas inseguridades. Todos nos podemos identificar con eso, que es algo muy, muy humano”, en diálogo con El Colombiano.

¿Qué hace única a esta segunda temporada de Betty la Fea?

La serie se enfrenta al reto de continuar una historia icónica más de veinte años después, pero con el elenco original, lo que genera nostalgia entre los espectadores. La primera temporada de la continuación se convirtió en la producción latinoamericana original más vista en la historia de Prime Video.

La protagonista destaca que, aunque la narrativa comparte similitudes con la versión de 1999, la Beatriz actual vive experiencias diferentes:

“Ya ella pasó una crisis muy importante, y ahora está viviendo por primera vez cosas que no se permitió, y se está despojando un poco de las barreras que armó. Es una Betty más libre, más aventurera, que se permite cuestionarse, está abierta a nuevas posibilidades”.

Además, la producción mantiene la esencia de su universo, lo que explica su éxito internacional y los múltiples récords Guinness obtenidos por sus adaptaciones en todo el mundo.

¿Qué esperar del estreno y los próximos capítulos de Betty la Fea?

La segunda temporada tendrá 10 episodios que se lanzarán de a dos por semana. En redes la serie genera gran expectativa y los memes virales de la serie, como el de “Tan divino“ o “Me mataron, doña Catalina. Me mataron”, nuevamente son tendencia.

Ana María Orozco disfruta reencontrarse con escenas icónicas de la novela / (Foto de AFP)

La actriz comenta que, aunque no ha visto la telenovela completa en estos años, disfruta reencontrarse con escenas icónicas de manera ocasional. Sobre una posible tercera temporada, Ana María señala que aún es un misterio, y que incluso ella misma se pregunta qué podría preocupar a Betty en un futuro cercano.

Con esta nueva entrega, la serie permite revivir un clásico de la televisión colombiana y descubrir cómo Betty sigue presente en la cultura popular.

Así que ya sabes, no te puedes perder esta nueva temporada de Betty la fea, la historia continúa en Prime Video. Todos lo viernes nuevos episodios.