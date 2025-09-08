Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Tom Holland asegura que lo recuerdan más por bailar ‘Umbrella’ que por ser Spider-Man

El actor Tom Holland confesó que no volvería a repetir su icónico baile de ‘Umbrella’, por más que sus fans se lo pidan.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Tom Holland en el estreno de "Onward" de Disney y Pixar
Tom Holland confesó que es más recordado por bailar 'Umbrella' de Rihanna, que por ser Spider-Man. (Foto: Getty Images Vía AFP/ Frazer Harrison)

En una entrevista, el actor británico Tom Holland confesó que, aunque es la imagen de Spider-Man, muchos lo recuerdan por el video en el que bailó e interpretó canciones de Rihanna.

¿Cuándo fue que Tom Holland bailó e interpretó canciones de Rihanna?

En 2017, mientras promocionaba su primera película como Spider-Man, Tom Holland participó en el programa de televisión Lip Sync Battle.

Tom Holland en los Critics Choice Awards 2024
El actor aseguró que aunque bailar 'Umbrella' fue divertido, no lo volvería hacer. (Foto: AFP / Michael Tran)

Allí cautivó al público con una impresionante rutina de baile y sincronización de labios al ritmo de dos canciones icónicas: 'Singin’ in the Rain' de Gene Kelly y 'Umbrella' de Rihanna, una presentación que conquistó a miles de sus seguidores.

Y no es un secreto que esta actuación se volvió legendaria con el paso del tiempo y aún hoy sigue circulando en redes, muchas veces convertida en memes.

¿Por qué Tom dice que lo recuerdan más por bailar 'Umbrella' que por ser Spider-Man?

Según el actor, desde entonces muchos de sus seguidores le han confesado que no pueden olvidar aquella vez en la que, vestido con un corsé negro, medias de red y una peluca oscura, ejecutó una asombrosa -y a la vez divertida- rutina de baile bajo una lluvia torrencial, con un paraguas en mano.

Borrando así, al héroe arácnido, quien por ese tiempo era relevante en el mundo del cine.

Tom Holland en el estreno mundial de "Spider-Man: Far From Home"
Tom Holland también es reconocido por haber personificado a Peter Parker en la película de Spider-Man. (Foto: AFP / Chris Delmas)

No obstante, Tom aseguró que, aunque no volvería a repetir este episodio, se siente muy orgulloso de haber protagonizado una presentación memorable.

Fue un momento increíble. Mi vida estaba cambiando ante mis ojos. Saldría 'Spider-Man'. Estaba en ascenso. Recibía ofertas y las rechazaba por primera vez, lo cual era realmente una locura. Estaba conociendo a productores y directores y yendo a Los Ángeles solo. Finalmente, estaba en esa etapa en la que podía decir: '¿Puedo traer a mis amigos?' Y ellos decían, 'Sí'.

¿Por qué Tom Holland y Zendaya pospusieron su boda?

La pareja de Hollywood decidió posponer su boda debido a la apretada agenda de la actriz de 'Challengers'.

Según su estilista personal, Zendayaaún tiene varias películas por terminar de grabar y no puede retrasar sus compromisos.

