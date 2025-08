Tom Holland reveló que se tomará un descanso de la actuación

El reconocido actor de Spider-Man reveló en una reciente entrevista que planea tomarse un descanso de la actuación para el año 2027.

Tom Holland ha tenido un año lleno de compromisos profesionales gracias a su participación en múltiples producciones cinematográficas.

En una conversación con la revista GQ del Reino Unido, el actor confesó sentirse agradecido por estar en una etapa de su carrera en la que puede permitirse hacer una pausa, recuperarse y volver renovado.

“No puedes estar en todas las películas, y no puedes dar lo mejor de tu trabajo si estás cansado”, añadió el actor.

También destacó que, con el paso del tiempo, ha aprendido a establecer límites y a reconocer los efectos del exceso de trabajo, por lo que tomó la decisión de darse más tiempo libre en los próximos años.

“El año que viene voy a estar bastante ocupado, y probablemente me tomaré un poco más de tiempo libre en 2027”, compartió el actor.

Esta no sería la primera vez que el actor se aleja temporalmente de los reflectores. En 2023, reveló que necesitó casi un año de descanso luego del desgaste emocional que le dejó el rodaje de The Crowded Room.

Tom Holland también ha sido claro sobre cómo ve su futuro más allá del cine. En una entrevista para Men’s Health, de la que fue portada en enero/febrero, habló sobre su deseo de retirarse de la actuación cuando sea padre.

“Cuando tenga hijos, no me verán más en películas [...] Golf y ser papá. Y yo solo me desapareceré de la faz de la tierra”