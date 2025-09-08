Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Julián Daza presenta “Bendecidos”, un himno de la música popular: así suena

El cantante de música popular, Julián Daza, se ha vuelto tendencia en Europa y otros países de Latinoamérica con "Bendecidos":

Juan David Velásquez
Julián Daza presenta su nueva canción "Bendecidos"
Julián Daza sorprende con su canción "Bendecidos". (Foto Freepik)

El cantante de música popular Julián Daza, oriundo de San Carlos, Antioquia, presenta su sencillo musical llamado “Bendecidos”, una canción cargada de honestidad, fuerza emocional y gratitud.

¿Cuál es el inspirador mensaje detrás de la canción "Bendecidos" de Julián Daza?

Después de conquistar los charts en Ecuador, Venezuela y varios países de Europa con su éxito “Dios Me Dijo”, Julián Daza sorprende con un sencillo que habla desde la experiencia personal.

“Bendecidos”, según Daza narra el camino del esfuerzo, la independencia y esa lucha silenciosa que muchas veces pasa desapercibida, hasta que el éxito finalmente se vuelve visible.

“Esta canción es mi historia, pero también la historia de muchos. De los que han tenido que aguantar, caer y levantarse una y otra vez".

Asimismo, el artista asegura que este tema rinde homenaje a todas aquellas personas que han trabajado incansablemente para cumplir sus sueños y transformar su realidad.

¿Cuál es el video oficial de "Bendecidos" de Julián Daza?

La canción fue escrita por Alejandro Cano González, Juan Pablo Roldán, Cristian Osorno y el mismo Julián Daza, reflejando la dualidad de emociones que acompañan el crecimiento personal: la gratitud hacia la familia por inculcar valores, y la desconfianza hacia quienes aparecen solo cuando todo está bien.

Con frases directas como “En las malas nadie estuvo, en las buenas todo el mundo” y “Ahora que estamos bendecidos, salen los que me criticaron a decir que me conocen desde abajo”, “Bendecidos” se convierte en un manifiesto de autenticidad para quienes han enfrentado adversidades con coraje.

Con este lanzamiento, Julián Daza consolida su posición como un artista en pleno ascenso que, con un estilo honesto y arraigado en las raíces de la música popular colombiana, continúa conectando con públicos dentro y fuera del país.

¿Cuál es la canción de Julián Daza que es tendencia en Europa y Latinoamérica?

Julián Daza viene posicionándose a nivel internacional, precisamente, el artista se posiciona en los primeros lugares de los charts musicales en países de Latinoamérica como Ecuador, Venezuela y también en ciudades de Europa con su sencillo “Dios Me Dijo”.

Esta canción de Julián ya supera los 23 millones de reproducciones en plataformas como YouTube, siendo uno de las canciones de música popular más escuchada en el último año.

