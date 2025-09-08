Yina Calderón reaccionó al video de Andrea Valdiri burlándose de ella: "No soy envidiosa"

Las influenciadoras Yina Calderón y Andrea Valdiri vienen protagonizando todo un rifirrafe en el mundo del entretenimiento en el último mes tras revelarse que se enfrentarán en un encuentro de boxeo.

¿Cómo le respondió Yina Calderón a Andrea Valdiri tras video burlándose de ella?

Yina Calderón recientemente abrió una caja de preguntas en su cuenta oficial de Instagram para que sus seguidores le pudieron indagar sobre cualquier aspecto.

Como era de esperarse, el tema de Valdiri fue protagonista y uno de sus seguidores le preguntó por su opinión sobre el video que había hecho Andrea burlándose de ella y promocionando sus perfumes.

Yina Calderón respondió con algo de ironía que, entendía que la única manera de Valdiri para vender sus productos era usando su imagen y enfatizó que la influenciadora se pasaba con el costo de estos.

Si no hace eso, cómo más se le venden esos fabulosos, que a propósito los vende bien caros, porque usted y yo sabemos que en el centro se consiguen baratos.

Yina Calderón reaccionó a video de Andrea Valdiri. (Fotos Canal RCN)

¿Yina Calderón tomará acciones legales contra Valdiri por usar su imagen sin permiso?

Yina Calderón fue directa al decir que no tenía problema en que Andrea Valdiri utilizara su imagen y audios para hacer publicidad de sus productos.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia no reveló si tomará o no acciones en contra de Andrea Valdiri por el uso de su imagen, ya que expresó de manera irónica que no era una persona envidiosa.

Bien que utilice mi imagen, si eso la ayuda a vender y promocionar sus productos y a sonar, yo no soy envidiosa, que la use.



Cabe recordar que, el video de Valdiri fue una respuesta a un video de Yina Calderón en el que hablaba de manera despectiva de ella y le hacía fuertes comparaciones y comentarios sobre su físico.

¿Cuál fue el video que hizo Andrea Valdiri con audios de Yina Calderón?

Días atrás, Andrea Valdiri compartió un video bajo el concepto de "GRWM", en el se mostraba alistándose mientras sonaban audios de Yina Calderón hablando mal de ella.

En el audiovisual la influenciadora barranquillera se mostraba de manera burlesca ante los comentarios y razones que daba Yina Calderón en su contra. Al final la influenciadora barranquillera saca una imagen supuestamente de Yina Calderón y la mete en una bolsa de basura.

Lo fuerte del video era que en los audios Yina se refería a Valdiri con frases como "Esa care travesti de Andrea Valdiri", frases que han generado gran revuelo en redes.