Silvy Araujo y Felipe Pino revelan el género de su bebé con un emotivo video en redes

Silvy Araujo y Felipe Pino han emocionado a sus seguidores al compartirles por medio de un video el género de su bebé.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Silvy Araujo y Felipe Pino revelaron que tendrán una niña
Silvy Araujo y Felipe Pino revelaron a sus fans el género de su primer bebé. (Foto: Freepik)

La creadora de contenido Silvy Araujo y su esposo Felipe Pino atraviesan uno de sus mejores momentos, luego de revelar a sus seguidores el género de su primer bebé a través de un emotivo video.

¿Cuál es el género del bebé de la creadora de contenido Silvy Araujo y Felipe Pino?

Tras haber vivido hace apenas unos días un pequeño susto con su embarazo, la creadora de contenido cartagenera, conocida por su lujosa boda con Felipe Pino en junio de 2024, compartió con sus seguidores la feliz noticia: ¡está esperando una niña!

Silvy Araujo y Felipe Pino revelaron que tendrán una niña
Silvy Araujo y Felipe Pino emocionaron a sus seguidores al revelar el género de su bebé. (Foto: Freepik)

En el emotivo video publicado en Instagram, se ve a la pareja vestida de blanco, lista para explotar un enorme globo negro, del cual surgieron varias tiras de color rosa, confirmando el género de su bebé de manera original y divertida.

Acto seguido, al descubrir el género de su bebé, se observa a Silvy saltando de alegría mientras abraza a su esposo y parte de la familia, quienes también vestían de blanco, aplauden y ovacionan emocionados el momento.

Desde ya te amamos y te estamos esperando", fue el corto mensaje que acompañó el video que compartió la mujer.

¿Cómo reaccionaron en redes a la revelación de género del hijo de Silvy Araujo y Felipe Pino?

Varios usuarios y algunas celebridades como Lina Tejeiro, Ryan Castro, Luly Bossa y Pautips felicitaron a la pareja tras la revelación del género de su primer hijo.

Awwwww una pequeña princesita en camino, qué felicidad. ¡Dios los bendiga!", "Ayyy qué emoción va a ser hermosa como tú" y "Llorando! Se viene una princesita fit", fueron solo algunos de los comentarios que les dejaron a la pareja.

Lina Tejeiro, actriz colombiana
Lina Tejeiro y otras celebridades, felicitaron a Silvy su esposo, tras revelar el género de su bebé. (Foto: Canal RCN)

¿Silvy Araujo había revelado que deseaba un niño o una niña?

Días atrás, la entrenadora personal había respondido a un seguidor a la pregunta si quería tener un niño o una niña, manifestando que tras el susto que vivió solo quería dejar todo en las manos de Dios y recibir con mucho amor y felicidad el género que fuera.

No obstante, su esposo por medio de los comentarios expresó que desde un principio sabía que su primer hijo sería una niña, apuntando que nadie había creído en su intuición.

