Silvy Araujo vivió un angustiante momento con su bebé tras error médico: "tuvimos un susto muy grande"

La creadora de contenido Silvy Araujo sorprendió hace pocos días a sus millones de seguidores al revelar que estaba esperando su primer bebé, fruto de su amor con Felipe Pino, con quien contrajo matrimonio en junio del 2024.

La pareja esperó que pasaran los primeros tres meses de gestación para anunciar por todo lo alto la llegada de su primer hij@, lo que emocionó enormemente a sus millones de seguidores, amigos del medio y familiares.

¿Cuál fue el susto que vivió Silvy Araujo con su bebé tras un error médico?

En medio de sus historias de Instagram, la creadora de contenido fitness le expresó a sus seguidores lo emocionados que están por conocer el género del bebé, pero también hizo una angustiante revelación sobre el susto que vivieron por un mal diagnóstico.

"Hay otra razón por la cual ya no estoy angustiada. En un momento hubo como una alarma, un resultado falso y nos metimos un susto muy grande Pipe y yo, fue horrible, pero era mentira. Ósea nos volvimos a hacer los exámenes y todo salió bien, entonces ya nos relajamos... no hay nada como la salud", expresó.

Reveló que por lo anterior, ni ella ni su esposo tenían afán por revelar la noticia, porque estaban esperando un tiempo prudente a que los riesgos normales del proceso de gestación en su primer trimestre pasaran.

Silvy Araujo reveló si quiere tener niño o niña

En medio de sus historias, la joven también respondió a una de las preguntas más comunes en esta etapa y era si quería tener un niño o una niña. A lo que dijo que, tras el susto que habían tenido, ella solo quería dejar todo en las manos de Dios y recibir con mucho amor y felicidad el género que fuera.

Aunque su esposo comparte su postura, lo que no comparte es su paciencia para descubrir el género. Pues reveló que está ansioso por conocer desde el día uno si será un niño o una niña lo que viene en camino.