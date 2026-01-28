Sara Corrales desata risas tras confundir un cepillo dental para bebés: “Mamá primeriza”

Sara Corrales continúa compartiendo detalles de su etapa como futura mamá y, en esta ocasión, generó risas entre sus seguidores tras protagonizar un divertido momento relacionado con un cepillo dental para bebés.

¿Qué le pasó a Sara Corrales con el cepillo dental para bebés?

A través de sus historias de Instagram, la actriz publicó un video en el que apareció cocinando carne mientras hablaba con humor sobre un comentario que recibió por parte de sus seguidores.

Según contó, todo ocurrió cuando mostró un kit para recién nacidos y algunos internautas le hicieron una observación que la tomó por sorpresa.

Entre carcajadas, Sara relató que varias personas comenzaron a escribirle diciendo que el objeto que estaba mostrando no era realmente un cepillo de dientes.

“Ya empezaron las tías de Mila… Sarita, no es un cepillo de dientes”, comentó, entre risas.

La actriz explicó que en un principio se quedó confundida, pero luego le aclararon que se trataba de un cepillo especial para limpiar la lengua del bebé.

Sara Corrales protagoniza gracioso momento con kit de bebé. (Foto: AFP)

“Y yo como que… ¿no es un cepillo de dientes?”, dijo mientras seguía riéndose.

Después de pensarlo un poco, Sara reconoció que tenía sentido, ya que los recién nacidos aún no tienen dientes.

“Pues claro… ¿cuáles dientes si no tiene dientes?”, expresó con su estilo espontáneo y su característica risa.

Corrales se describió como una mamá primeriza aprendiendo sobre la marcha y agradeció a sus seguidoras por ayudarle a entender mejor este tipo de detalles.

“La novata de mamá primeriza. Ya voy entendiendo, amigas, gracias”, dijo sin dejar de reír.

¿Qué ha compartido Sara Corrales sobre su embarazo y la llegada de Mila?

Además de este momento, la actriz también ha mostrado en sus redes algunos preparativos para la llegada de su bebé, incluyendo prendas y artículos que ya tiene listos para Mila, quien nacería aproximadamente en el mes de mayo.

Sara ha contado en varias ocasiones que está viviendo una etapa muy especial, pues durante años estuvo enfocada principalmente en su carrera profesional.

Sin embargo, con el tiempo decidió darle prioridad a este sueño personal, el cual ahora comparte junto a su esposo, con quien contrajo matrimonio el año pasado.

Desde que anunció su embarazo, la actriz se ha mostrado cercana con sus seguidores, compartiendo cambios en su rutina y hábitos.

Incluso, ha mencionado que está cuidándose de una manera más natural, prestando atención a su alimentación y al uso de productos que aporten bienestar durante esta etapa.