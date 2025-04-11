Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Samor One rompió el silencio y reveló qué pasó con el celular de Baby Demoni tras su muerte

Samor One respondió si manipuló o no el celular de Baby Demoni tras la tragedia.

Juan David Velásquez
Qué pasó con el celular de Baby Demoni
Pareja de Baby Demoni reveló qué pasó con celular de la influencer.

El caso de Alejandra Esquin, mejor conocida como Baby Demoni en redes sociales sigue siendo materia de investigación, sin embargo, recientemente su pareja, Samor One, rompió su silencio y dio su versión.

¿Qué pasó con el celular de Baby Demoni el día de la tragedia? Esto reveló su pareja

Samor One ha sido cuestionado y señalado por algunos familiares y amigos de Baby Demoni tras su fallecimiento, esto por lo que sucedió horas antes de la tragedia en donde al parecer estuvieron discutiendo.

El influenciador recientemente en el pódcast "Conducta delictiva" reveló nuevos detalles de lo que pasó esa noche y respondió a varios cuestionamientos que le han hecho.

Uno de esos cuestionamientos fue qué pasó con el celular de Baby Demoni tras la tragedia y si él llegó a revisarlo.

La periodista le indagó en este pódcast que la hermana de la influenciadora había expresado que el celular de Baby Demoni presuntamente había sido manipulado por él.

Samor One contó su versión de qué pasó ese día con el celular de la influenciadora, asegurando que este se había quedado en el apartamento tras la tragedia.

El celular de ella quedó en el apartamento, yo salí hasta sin celular cuando fui a llevarla a ella al hospital, yo dejé todo botado, incluso las llaves se las entregué a un vecino.

¿Pareja de Baby Demoni cogió su celular?
Novio de Baby Demoni habló por primera vez del celular de la influencer.

¿Samor One, pareja de Baby Demoni, revisó o alteró su celular tras su muerte?

Samor One en su entrevista contó que él olvidó por completo tanto su celular como el de su pareja por el afán de llevarla al médico.

Sin embargo, el influenciador asegura que volvió al apartamento para sacar un perro que estaban cuidando y allí fue que decidió llevar el celular de Baby Demoni al hospital para que pudiesen pagar los gastos médicos con su dinero,

Cuando yo vuelvo a sacar al perro yo encuentro el celular de ella en el piso y yo dije yo me lo llevo porque yo dije esta muchacha está por particular y necesitamos pagar.

Samor One afirma que no revisó el celular de Baby Demoni por miedo a encontrarse algún mensaje de ella en su contra.

Yo no revisé el celular de ella porque de pronto ella en sus últimas conversaciones habló mal de mí o dijo cosas ofensivas hacia mí y yo no quería llevarme esas palabras en el corazón.

El influenciador entre lágrimas confiesa que no quería quedarse con un mal comentario de ella hacia él y tampoco tuvo la intención de revisarlo o borrar algo.

Yo preferí no mirar ese celular para nada.

¿Qué hizo Samor One en la noche de la tragedia de Baby Demoni?

Samor One también confesó en esta pódcast que esa noche de la tragedia fue la última vez que estuvo en el apartamento en el que vivían con la influenciadora.

Ya que al parecer desde ese momento nunca más volvió y supuestamente se quedó en el apartamento de su papá quien vivía cerca de ahí.

Además, contó que sus familiares fueron las personas encargadas de ir al apartamento a recoger sus cosas tras la tragedia.

Los que recogieron mis cosas fueron mis familiares, yo no he vuelto desde el día de la tragedia.

Samor One habló sobre su relación con Baby Demoni
Samor One reveló cómo empezó su relación con Baby Demoni.

 

 

