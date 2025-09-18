Salomón Bustamante explota por críticas a su apariencia en medio de rumores de ruptura amorosa

El reconocido presentador Salomón Bustamante reapareció por medio de sus redes sociales para exponer a una internauta que no solo cuestionó su aspecto físico, sino que también lo relacionó con los rumores de su ruptura amorosa con la actriz Laura de León.

¿Qué comentario hizo una internauta sobre el aspecto físico de Salomón Bustamante?

En un reciente video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Salomón Bustamante se pronunció frente a una situación por la que estaba atravesando con una internauta que había cuestionado su aspecto físico.

Los rumores de separación surgieron por la ausencia de la actriz en las publicaciones de redes sociales. (Foto: Canal RCN)

El presentador comentó que había decidido realizar un experimento al contestarle directamente a la internauta sobre el comentario realizado sobre su aspecto físico, pues la mujer aseguró que el actor se encontraba “un poco deteriorado”.

"Esa persona no sabe si yo estoy sufriendo, si tengo alguna enfermedad, si me está pasando algo grave, si su comentario me puede afectar mucho, ella lo pensó, lo dijo y lo comentó”, comentó Salomón.

¿Qué dijo Salomón Bustamante sobre las críticas a su físico en medio de rumores de ruptura amorosa?

Por esta razón decidió darle “un poco de su propia medicina” respondiendo el comentario con la misma intención que lo hizo la mujer, ocasionando que esta involucrara los rumores que rodean su relación sentimental con Laura de León.

Salomón Bustamante por fin habla sobre su vida amorosa | Foto del Canal RCN.

“Entiendo por qué Laurita te dejó, eres una persona déspota, si no quieres que opinen, salte de las redes sociales”, le contestó la mujer.

Salomón cuestionó el hecho de que los internautas estuvieran mal acostumbrados a lanzar comentarios hirientes hacia otras personas, especialmente si tienen fama, y no recibir una respuesta a su mismo nivel.

Así mismo, hizo caso omiso al comentario relacionado con la actriz Laura de León y los rumores sobre su supuesta ruptura amorosa.