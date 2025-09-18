Salomón Bustamante explota por críticas a su apariencia en medio de rumores de ruptura amorosa
Fan cuestionó aspecto físico de Salomón Bustamante en medio de rumores de ruptura con Laura de León.
El reconocido presentador Salomón Bustamante reapareció por medio de sus redes sociales para exponer a una internauta que no solo cuestionó su aspecto físico, sino que también lo relacionó con los rumores de su ruptura amorosa con la actriz Laura de León.
¿Qué comentario hizo una internauta sobre el aspecto físico de Salomón Bustamante?
En un reciente video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Salomón Bustamante se pronunció frente a una situación por la que estaba atravesando con una internauta que había cuestionado su aspecto físico.
El presentador comentó que había decidido realizar un experimento al contestarle directamente a la internauta sobre el comentario realizado sobre su aspecto físico, pues la mujer aseguró que el actor se encontraba “un poco deteriorado”.
"Esa persona no sabe si yo estoy sufriendo, si tengo alguna enfermedad, si me está pasando algo grave, si su comentario me puede afectar mucho, ella lo pensó, lo dijo y lo comentó”, comentó Salomón.
¿Qué dijo Salomón Bustamante sobre las críticas a su físico en medio de rumores de ruptura amorosa?
Por esta razón decidió darle “un poco de su propia medicina” respondiendo el comentario con la misma intención que lo hizo la mujer, ocasionando que esta involucrara los rumores que rodean su relación sentimental con Laura de León.
“Entiendo por qué Laurita te dejó, eres una persona déspota, si no quieres que opinen, salte de las redes sociales”, le contestó la mujer.
Salomón cuestionó el hecho de que los internautas estuvieran mal acostumbrados a lanzar comentarios hirientes hacia otras personas, especialmente si tienen fama, y no recibir una respuesta a su mismo nivel.
Así mismo, hizo caso omiso al comentario relacionado con la actriz Laura de León y los rumores sobre su supuesta ruptura amorosa.
"Se molestó y me dijo que era déspota por el simple hecho de defenderme. Ustedes están acostumbrados a que simplemente uno tenga que recibir todo lo negativo... cuando uno se defiende, uno siempre va a ser el malo”, cuestionó Salomón.