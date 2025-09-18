Dani Duke le pone fecha a tener hijos con la Liendra, esto reveló

La influenciadora Dani Duke reveló a sus millones de fanáticos cuáles son sus planes para convertirse en madre muy pronto.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria sorprendió con mensaje sobre demanda de alimentos tras escándalo amoroso

¿Dani Duke planea tener hijo con la Liendra?

La creadora de contenido estuvo en el podcast 'Realidades ocultas' en el que fue interrogada al respecto y ella confesó que quiere ponerse en la tarea de tener su primer hijo el próximo año.

"Yo le dije (a la Liendra) que el otro año, no le pedí permiso, le estoy como anunciando que el otro año tengo hijos 'con tu permiso o sin tu permiso, pero sí van a ser tuyos' y él se preocupa", confesó.

Artículos relacionados Talento nacional Famoso actor preocupa al revelar que padece de cáncer: ¿de quién se trata?

¿Qué opina la Liendra sobre ser papá?

Señaló que él la cuestiona constantemente sí está planificando y qué tan disciplinada es con dicho cuidado, pues le asusta un poco el tema.

La influenciadora aclaró que, considera que ya un tiempo prudente para tener hijos, además de irse a vivir juntos, pues siente que luego de cinco años de relación ya están preparados para tomar dichas decisiones.

Tras su revelación, logró varias reacciones de sus seguidores, donde muchos destacaron lo mucho que les gustaría verlos como papás y conocer un bebé de los dos.

Otros se mostraron emocionados y ansiosos por conocer cuando ya sus planes sean toda una realidad.

¿Cómo es la relación entre Dani Duke y la Liendra?

La paisa también contó que se siente muy feliz en su noviazgo con el creador de contenido debido a que al tener la misma profesión logran entenderse muy bien y complementarse no solo como pareja, sino también en su entorno laboral.

Artículos relacionados Talento nacional Revelan a Beéle celebrando el cumpleaños de su hijo Paolo

Por ahora, los dos siguen disfrutando de su relación y entreteniendo a sus fanáticos con su diverso contenido en redes sociales.

Dani Duke está al pendiente de su emprendimiento de productos de maquillaje, sigue con sus tutoriales, tipa de belleza y demás, mientras que la Liendra se encuentra enfocado en sus documentales, con los que ha tenido una sorprendente acogida entre sus admiradores que no han parado de elogiarlo por la calidad de sus videos y sus particulares historias.