Salen a la luz fotos inéditas de Sara Uribe antes de sus retoques estéticos

Sara Uribe compartió en sus redes sociales, algunas fotografías de su adolescencia y del momento que la llevó a la fama a través de su participación en un reconocido reality del Canal RCN, Protagonistas de Nuestra Tele en el año 2012.

¿Por qué las fotos de Sara Uribe generaron tanta sorpresa?

Con 34 años y una carrera consolidada, Sara continúa siendo una figura muy reconocida, especialmente en redes sociales, en donde contestó a través de historias de Instagram, las preguntas de algunos de sus seguidores, que le pidieron imágenes de sus primeros años de juventud.

La modelo compartió algunas fotografías de su debut como modelo y sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento, sin embargo, la reacción fue inmediata al notar lo diferente que lucía en comparación con su aspecto actual.

Pues a pesar de que la diferencia en edad es evidente, los usuarios destacaron que existen algunos cambios estéticos notorios, como detalles en su mirada, cejas y diseño de sonrisa.

Generando controversia por los retoques estéticos que se ha realizado y cómo han influido en su imagen con el paso del tiempo, especialmente en una industria donde la apariencia es tan importante.

¿Qué momento importante compartió Sara Uribe sobre su vida personal?

Entre todas las fotos, hubo una que tocó fibras personales, una durante su embarazo, que ella misma catalogó como parte de su etapa “más triste y feliz”, haciendo referencia al periodo en el que sostuvo una relación sentimental compleja y mediática con el padre de su hijo, el exfutbolista Freddy Guarín.

Sara Uribe habló de su momento más difícil como mamá y su separación de Freddy Guarín. /AFP: John Parra/EITAN ABRAMOVICH

Sara recordó lo difícil que fue enfrentar cambios físicos, emocionales y familiares al mismo tiempo, y lo mucho que creció como mujer y madre durante esa experiencia.

¿Cómo respondió Sara uribe a las críticas de sus seguidores?

A pesar de los momentos difíciles que mencionó, la modelo se mostró tranquila, madura y orgullosa del camino que ha recorrido, y aseguró que no tiene problema en mirar atrás, porque cada etapa le enseñó algo y la moldeó hasta convertirse en la mujer que es ahora.

Sara Uribe encendió las redes con fotos del pasado y confesiones fuertes. Foto Canal RCN

Sus seguidores la aplaudieron por mostrarse honesta, cercana y sin miedo a aceptar su evolución tanto física como emocional, y dejó clara su posición como una figura inspiradora entre el público colombiano.