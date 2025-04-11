Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Salen a la luz fotos inéditas de Sara Uribe antes de sus retoques estéticos

Sara Uribe abrió su archivo personal y mostró fotos de su pasado, reflexionando sobre los cambios físicos y emocionales que ha vivido a lo largo de su vida.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Sara Uribe abrió su álbum del pasado y sorprendió con fotos inéditas de su adolescencia
Sara Uribe compartió fotos de su juventud y generó conversación sobre su cambio físico. Foto AFP/John Parra

Sara Uribe compartió en sus redes sociales, algunas fotografías de su adolescencia y del momento que la llevó a la fama a través de su participación en un reconocido reality del Canal RCN, Protagonistas de Nuestra Tele en el año 2012.

Artículos relacionados

¿Por qué las fotos de Sara Uribe generaron tanta sorpresa?

Con 34 años y una carrera consolidada, Sara continúa siendo una figura muy reconocida, especialmente en redes sociales, en donde contestó a través de historias de Instagram, las preguntas de algunos de sus seguidores, que le pidieron imágenes de sus primeros años de juventud.

La modelo compartió algunas fotografías de su debut como modelo y sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento, sin embargo, la reacción fue inmediata al notar lo diferente que lucía en comparación con su aspecto actual.

 

Pues a pesar de que la diferencia en edad es evidente, los usuarios destacaron que existen algunos cambios estéticos notorios, como detalles en su mirada, cejas y diseño de sonrisa.

Generando controversia por los retoques estéticos que se ha realizado y cómo han influido en su imagen con el paso del tiempo, especialmente en una industria donde la apariencia es tan importante.

Artículos relacionados

¿Qué momento importante compartió Sara Uribe sobre su vida personal?

Entre todas las fotos, hubo una que tocó fibras personales, una durante su embarazo, que ella misma catalogó como parte de su etapa “más triste y feliz”, haciendo referencia al periodo en el que sostuvo una relación sentimental compleja y mediática con el padre de su hijo, el exfutbolista Freddy Guarín.

Sara Uribe y Fredy Guarín
Sara Uribe habló de su momento más difícil como mamá y su separación de Freddy Guarín. /AFP: John Parra/EITAN ABRAMOVICH

Sara recordó lo difícil que fue enfrentar cambios físicos, emocionales y familiares al mismo tiempo, y lo mucho que creció como mujer y madre durante esa experiencia.

Artículos relacionados

¿Cómo respondió Sara uribe a las críticas de sus seguidores?

A pesar de los momentos difíciles que mencionó, la modelo se mostró tranquila, madura y orgullosa del camino que ha recorrido, y aseguró que no tiene problema en mirar atrás, porque cada etapa le enseñó algo y la moldeó hasta convertirse en la mujer que es ahora.

Sara Uribe
Sara Uribe encendió las redes con fotos del pasado y confesiones fuertes. Foto Canal RCN

Sus seguidores la aplaudieron por mostrarse honesta, cercana y sin miedo a aceptar su evolución tanto física como emocional, y dejó clara su posición como una figura inspiradora entre el público colombiano.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Qué pasó con el celular de Baby Demoni Influencers

Samor One rompió el silencio y reveló qué pasó con el celular de Baby Demoni tras su muerte

Samor One respondió si manipuló o no el celular de Baby Demoni tras la tragedia.

La Liendra lanzó comentario sobre los realities que dividió opiniones La Liendra

La Liendra causó debate en redes tras lanzar inesperada opinión sobre los realities

La Liendra se refirió al formato televisivo que se ha popularizado en la actualidad y generó debate en redes sociales.

Yina Calderón y Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Yina Calderón le habría dedicado polémica canción a Karina García: "la de las feas"

En un reciente video, Yina Calderón junto a una de sus compañeras, también aprovechó para advertir sus planes de hacer complot.

Lo más superlike

Violeta Bergonzi se quebró en llanto en pleno reto de MasterChef: esta fue la razón Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi se quebró en llanto en pleno reto de MasterChef: esta fue la razón

Violeta Bergonzi rompió en llanto durante el reto por equipos en MasterChef por una inesperada razón.

Mujer le raya el carro a su pareja por infiel y se viraliza en redes. Viral

VIDEO viral: mujer le raya el carro a su pareja por serle infiel y divide opiniones en redes

Usuarios critican a Beéle tras show de Shakira en Bogotá Talento nacional

Beéle, tildado de ‘tacaño’ tras ser captado en el show de Shakira: así reaccionó el barranquillero

El misterioso mensaje de Nodal en redes: “Espero así suene mi viajecito al cielo" Christian Nodal

Nodal dejó curioso mensaje avivando rumores sobre su relación con Ángela: “Mi viajecito al cielo"

Curiosidades

¿Qué significa hurgarse la nariz?, según la psicología