Melissa Gate se fue con toda contra Karina García tras responderle

Melissa Gate le respondió a Karina García luego de que esta reaccionara a sus declaraciones en su contra.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Melissa Gate le responde a Karina García
Melissa Gate arremete de nuevo contra Karina García/Canal RCN

La influenciadora Melissa Gate le respondió a la creadora de contenido Karina Garcíadespués de que esta reaccionara a declaraciones que la paisa hizo en su contra.

¿Qué respuesta le dio Karina García a Melissa Gate?

Melissa Gate lanzó fuertes palabras en contra de Karina García luego de que Yina Calderón le preguntara por qué superara a su excompañera y le lanzaba indirectas constantemente, las cuales provocaron que ella reaccionara y le dedicara un mensaje en la que le indicó que la tenía que superar en muchos aspectos y le señaló que seguía dolida por no haber ganado La casa de los famosos Colombia.

Karina García le responde a Melissa Gate

Tras dicha respuesta, Melissa Gate decidió volver a mencionarla y responderle.

¿Qué dijo Melissa Gate sobre Karina García?

A través de la cuenta de X, donde suma miles de seguidores, Melissa Gate compartió varios mensajes que sus fanáticos relacionaron como una respuesta a Karina García.

Melissa Gate le responde a Karina Garcia

"No te supero en lo prostit*tica querida porque en lo otro ya te superé hace rato! So asquerosa. Que Dios te bendiga jajaja que risa me das per*a hocicona. Me la pelan tú y tus fans que solo hacen cosas para que yo vea no porque lo sienten de corazón eso si da lástim", escribió.

Detalló que se tuvieron que unir varios fandoms para poder que ella perdiera y le resaltó que fue ella quien perdió primero.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos tras la respuesta de Melissa Gate a Karina García?

Miles de internautas no dudaron en reaccionar y opinar al respecto, donde algunos apoyaron a Melissa Gate, mientras que otros defendieron a Karina García.

Otros decidieron no tomar partido, pero sí aconsejaron a ambas influenciadoras a dejar de lado sus diferencias y superar lo que sucedió en la competencia, la cual ganó el cantante Altafulla, quien ha tenido gran éxito con su música estrenando nuevas canciones y cautivando a miles de admiradores con sus conciertos a nivel nacional.

Por ahora, las creadoras de contenido siguen siendo foco de sus fanáticos en redes sociales y continúan trabajando en sus respectivos proyectos, con los que espera tener gran acogida.

