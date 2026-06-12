Mateo Varela y Norma Nivia revivieron un recuerdo de La casa de los famosos durante su viaje a Japón

Norma Nivia y Mateo Varela protagonizaron un tierno momento al recordar una de las muchas vivencias que tuvieron juntos dentro de La casa de los famosos Colombia 2025.

La pareja de la famosa actriz y el reconocido modelo han sorprendido a todos los internautas debido a la cantidad de tiempo que llevan juntos y la conexión que demuestran tener en las redes sociales. La relación comenzó a principios del 2025 tras conocerse como participantes en el famoso reality del Canal RCN.

Artículos relacionados Juliana Calderón Juliana Calderón rompió el silencio sobre el papá de su bebé y mostró su barriguita

Su noviazgo se oficializó dentro del programa, cuando ya llevaban más de 2 meses conviviendo juntos. Aunque tuvieron algunos altibajos dentro de la competencia y su romance generó opiniones divididas entre los espectadores, con el paso de las semanas se consolidaron como una de las parejas más fuertes de la casa.

La relación de Mateo Varela y Norma Nivia inició en La casa de los famosos 2025 (Foto de Canal RCN)

A diferencia de muchas parejas que nacen en este tipo de competencias, Norma y Mateo continuaron juntos una vez terminó el programa. Tras regresar a la vida real, comenzaron a compartir viajes, reuniones familiares y momentos cotidianos, demostrando que su relación iba más allá de las cámaras.

¿Cuál fue el momento que recordó la pareja?

Desde hace algunas semanas, Mateo y Norma se encuentran en un viaje por el continente asiático, más específicamente en Japón. La pareja ha compartido varios videos, fotos y blogs de cómo ha sido su estadía allí.

Artículos relacionados Omar Murillo Omar Murillo anunció un nuevo capítulo de su vida con foto junto a otro hombre

En medio de todas las publicaciones, los seguidores se fijaron en una en específico en la que los exparticipantes recordaron una de las cenas que tuvieron dentro de La casa. El video se destaca, ya que es una conversación en la que Norma le dice a Mateo:

Te imaginas el día que nos estemos comiendo este sushi por allá en Tokio

A lo que Mateo respondió soñador:

Uy, en Tokio…

Lo emocionante del video no es eso, sino que después de que aparece el clip de la cena, aparecen ellos comiéndose ese Sushi en Tokio, como lo habían manifestado en el reality.

Además, la descripción de la publicación también fue emotiva, ya que demuestra que el amor trascendió más allá de todos los comentarios negativos y los retos que tuvieron en el reality: "Hace tiempo lo hablamos y hoy lo vivimos"

Mateo y Norma revivieron una cena que tuvieron dentro de La casa (Foto de Canal RCN)

Artículos relacionados Mundial de fútbol Así será la primera inauguración del Mundial de Fútbol 2026: ¿a qué hora y dónde verla en Colombia?

¿Qué hizo que el viaje de Norma y Mateo a Tokio fuera especial?

Además de las anécdotas que están acumulando como pareja, lo más emotivo del viaje fue que Mateo aprovechó la visita a Japón para sorprender a Norma con una propuesta de matrimonio en un escenario romántico, rodeado de luces y una vista emblemática de Tokio.