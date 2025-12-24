Luto en la televisión: falleció reconocido actor y comediante estadounidense

El mundo del entretenimiento llora la pérdida de un talentoso actor y comediante que dejó una huella imborrable en la televisión estadounidense.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio es operado de urgencia por fallas en el corazón

Su familia confirmó que falleció en su residencia de Los Ángeles, rodeado de sus seres queridos, tras enfrentar una prolongada batalla contra una enfermedad.

¿Quién era el actor y comediante que falleció?

El actor Pat Finn de 60 años era ampliamente reconocido por sus papeles recurrentes en exitosas series como Murphy Brown, 3rd Rock from the Sun y Ed.

Además, interpretó a Bill Norwood en la sitcom de ABC The Middle entre 2010 y 2018, y se ganó la admiración del público por su participación como Dr. Roger en Friends y Joe Mayo en Seinfeld. Su versatilidad y carisma lo convirtieron en un referente de la comedia televisiva.

La familia de Pat Finn anunció la noticia de su fallecimiento. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Talento internacional Luto en el periodismo: murió reconocida reportera deportiva y su esposo; su hijo de 3 años sobrevivió

¿Cuál fue la causa de muerte de Pat Finn?

Según informaron sus familiares, el actor había sido diagnosticado con cáncer de vejiga en 2022. Tras un período inicial de remisión, la enfermedad regresó y se extendió a otras partes del cuerpo, debilitando su salud.

A pesar de la lucha constante y el tratamiento, el cáncer metastásico se convirtió en la causa de su fallecimiento.

Pat Finn murió en su hogar, acompañado de su familia, quienes describieron su paso final como el de un verdadero guerrero que enfrentó la enfermedad con valentía y resiliencia.

La noticia fue confirmada mediante un comunicado oficial de la familia y rápidamente compartida por medios de comunicación, generando una ola de condolencias y homenajes en redes sociales.

Pat Finn falleció tras luchar contra un cáncer de vejiga. (Foto FreePik)

¿Quién era Pat Finn?

Nacido y criado en Wilmette, Illinois, Pat Finn estudió en Marquette University y se formó en comedia de improvisación en Second City y iO Theater, participando también en giras con sus compañías de teatro. Además, ejerció como profesor adjunto, enseñando Improv for Strategic Communication en la Universidad de Colorado y en Marquette.

Artículos relacionados La casa de los famosos Alexa Torrex confesó que su familia no acepta a su prometido

En Hollywood, Finn se formó junto a grandes talentos como Chris Farley. Durante los años 90, comenzó a aparecer en series reconocidas, incluyendo Seinfeld, Murphy Brown y The George Wendt Show, desarrollando un estilo que combinaba humor físico, ingenio y cercanía con la audiencia. Su papel como Bill Norwood en The Middle consolidó su carrera, mostrando su capacidad para interpretar personajes entrañables y cercanos.

Más allá de la televisión, Finn fue recordado por colegas y amigos como un profesional dedicado, apasionado por la comedia y la enseñanza. Su legado no solo incluye sus roles en series y su trabajo en improvisación, sino también la inspiración que dejó a nuevas generaciones de actores y comediantes. En redes sociales, compañeros de trabajo y admiradores compartieron anécdotas y mensajes de gratitud por su talento y por la alegría que transmitía dentro y fuera del escenario.

Pat Finn deja un legado imborrable en la televisión estadounidense y en la comedia, recordado por su talento, carisma y la pasión con la que enfrentó cada etapa de su vida, convirtiéndose en un referente tanto para el público como para quienes compartieron con él la industria del entretenimiento.