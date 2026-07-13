Luis Alfonso y Piso 21 lanzaron "Déjame Entrar", una esperada colaboración que habla sobre desamor

Luis Alfonso y Piso 21 revolucionaron la música en Colombia con su esperada colaboración “Déjame Entrar”.

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¿Cuándo fue el lanzamiento de la colaboración entre Luis Alfonso y Piso 21?

Luego de que Luis Alfonso, uno de los cantantes más importantes del género popular en Colombia, lanzara su último álbum titulado “Lindo, Lindo” y se llevara un gran reconocimiento, presentó una colaboración que también haría parte del disco.

Luis Alfonso presentó la colaboración como parte de su nuevo álbum (Foto Prensa Canal RCN)

Se trató de “Déjame Entrar”, una canción que realizó con Piso 21 donde narraron la historia de un hombre que intenta hacer parte de la vida de una mujer que no lo corresponde. El lanzamiento se llevó a cabo el pasado 02 de julio a través de todas las plataformas digitales.

Además, se estrenó el videoclip oficial, el cual fue grabado en Ciudad de México, donde la historia cobra vida a través de una “competencia” entre varios hombres, donde el premio será la atención de una mujer, lo cual refleja explícitamente la letra de la canción.

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¿Qué dicen los integrantes de Piso 21 por su colaboración con Luis Alfonso?

Piso 21 se ha destacado por ser una de las agrupaciones colombianas de pop urbano más exitosas de Latinoamérica. A lo largo de su carrera de casi 20 años, han acumulado más de 15.000 millones de reproducciones en plataformas digitales, lo cual los sigue consolidando como una importante banda.

Integrantes de la agrupación Piso 21 (Foto de AFP/ Giorgio VIERA)

Además, han logrado colaborar con artistas como Maluma, Manuel Turizo, Myke Towers, Christian Nodal, Black Eyed Peas, Marc Anthony, Nicky Jam, Paulo Londra, Danny Ocean, Fonseca y Pablo Alborán, entre otros.

Sin embargo, su reciente sencillo con Luis Alfonso no pasó como desapercibido; ya que los integrantes no dudaron en mostrar su emoción y expectativa por la canción, incluso semanas antes de su lanzamiento.

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¿Luis Alfonso y Piso 21 cantan el mismo género?

A pesar de que Luis Alfonso es cantante de música popular y Piso 21 es una agrupación de pop urbano, lograron fusionar sus estilos para presentar una canción impecable, donde los sonidos se mezclan casi perfectamente.

Tanto el cantante como la agrupación, siguen expandiendo su reconocimiento a nivel internacional, ampliando sus audiencias y demostrando sus capacidades para adaptarse a nuevos ritmos.