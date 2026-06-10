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Laura Tobón habló de las reacciones que ha generado su segundo embarazo: esto dijo

Laura Tobón se mostró emocionada tras el anuncio de su segundo embarazo. Además, reveló cómo reaccionó su familia al recibir la noticia.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Segundo embarazo de Laura Tobón
Esto fue lo que dijo Laura Tobón acerca de la noticia de su segundo embarazo (Foto de AFP/Jamie McCarthy y Freepik)

Laura Tobón es una de las modelos más importantes y reconocidas de Colombia; su carrera como presentadora, modelo, empresaria y creadora de contenido comenzó hace, aproximadamente, 15 años. Su gran salto a la fama y el reconocimiento fue gracias a la conducción de algunos programas de televisión nacional e internacional.

Laura Tobón es una de las modelos más importantes de Colombia
La carrera de Laura Tobón inició hace 15 años (Foto de Valery HACHE)

Laura se ha ganado el cariño de sus seguidores por múltiples razones. Sin embargo, la noticia de su primer embarazo revolucionó las redes sociales. Su hijo, Lucca, nació el 29 de diciembre del 2021 y desde que es un bebé, Laura ha compartido conmovedores y tiernos momentos de su faceta como madre.

Más específicamente, Lucca se ha convertido en uno de los niños más queridos de Colombia gracias a su espontaneidad, su creatividad y la manera en la que se expresa en redes sociales. El niño, de tan solo 5 años, ha protagonizado varios videos que se han vuelto virales, entre los que hay blogs, bailes y algunos retos que están en tendencia.

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¿Cuándo fue el anuncio del segundo embarazo de Laura Tobón?

El pasado martes 09 de junio, Laura Tobón sorprendió a sus seguidores al anunciar la llegada de su segundo hijo. La noticia causó furor en las redes sociales, porque la modelo no había mostrado señales de estar embarazada nuevamente.

El anuncio de Laura enterneció a sus fans, ya que mostró por primera vez su pancita, acompañada de un video de su hijo Lucca y su esposo, Álvaro Rodríguez.

Fecha en la que Laura Tobón anunció su segundo embarazo
Laura Tobón anunció su segundo embarazo a principios de Junio (Fodo de Freepik)

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¿Cómo tomó la familia de Laura Tobón la llegada de su segundo hijo?

A través de las redes sociales, Laura Tobón compartió un emotivo mensaje hablando de su sentimiento y el de su familia respecto a la noticia de su segundo hijo. La primera frase de la publicación habla de lo sorpresiva que fue la noticia para todos:

Queremos compartir que, 4 años después, volvemos a recibir la noticia que nos cambia la vida y nos llena el alma: llega nuestra segunda bendición

Laura confesó lo feliz que está por vivir esta etapa de nuevo y mencionó que su corazón está lleno de “gratitud” y “felicidad”. Además, Laura confesó que no solo ella “soñaba con este momento”, sino también su hijo, Lucca:

Su deseo de convertirse en hermano mayor por fin se hace realidad.

La modelo cerró su sentimental mensaje dedicándole unas palabras al nuevo integrante de su familia y dejándole claro lo amado que es, incluso antes de haber nacido.

Gracias por elegirnos. Ya te amamos más de lo que imaginamos posible y estamos contando los días para conocerte.

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