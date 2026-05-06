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Lady Noriega desató polémica al usar clips de Alexa en el video de su nueva canción

Lady Noriega utilizó la imagen de Alexa para hacer viral su nueva canción y sus fans no estuvieron de acuerdo.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Lady Noriega utilizó a Alexa para su nueva canción
Lady Noriega utilizó videos de Alexa, Tebi y Jhorman para su nueva canción (Foto de Canal RCN)

Una de las exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2026 causó revuelo al utilizar a una de sus compañeras para viralizar su nueva canción en Instagram.

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¿Lady Noriega y Alexa están en buenos términos?

A pesar de que ambas participaron en La casa de los famosos Colombia 2026, durante su estadía dentro del reality protagonizaron tensas peleas en las que ambas se dijeron palabras fuertes y señalamientos personales.

Al mes y medio de la competencia, cuando Lady llevaba solamente una semana dentro de La casa, fue el primer enfrentamiento entre las exparticipantes, debido a que Lady no estuvo de acuerdo con una actitud de Alexa y no dudó en dejarle claro que no la intimidaba.

Pelea de Lady Noriega y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 2026
Así fue el enfrentamiento entre Alexa y Lady Noriega (Fotos de Canal RCN)

Además, todo se escaló gracias a que después Lady lanzó varios comentarios respecto al físico de Alexa y de lo “mucho que se creía”; a lo que Alexa le respondió que era una “vulgar” y no iba a “igualarse con ella” mencionando que ella respetaba a las personas mayores que ella.

Tras toda esa polémica, las exparticipantes terminaron en malos términos, incluso, después de que Lady fuera eliminada del reality.

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¿Por qué Lady Noriega utilizó clips de Alexa en el video de su nueva canción?

Los internautas se han estado preguntando cuál fue la razón por la que Lady Noriega utilizó clips de su excompañera en el lanzamiento de su nueva canción, “La Revancha”. Sin embargo, la cantante no solo incluyó fragmentos de la cucuteña, sino también de Jhorman, expareja de Alexa, y de Tebi, con quien ella protagonizó un romance durante la competencia.

La razón por la que los seguidores rumoran que Lady utilizó los fragmentos de Alexa, fue porque la letra de su canción podría quedar acorde con la situación amorosa que vivió ‘El Torbellino Morado’ (como es conocida Alexa), dentro de La casa.

El sencillo menciona cosas relacionadas al amor, el desamor y la decepción, incluyendo frases como “Así como me has hecho sufrir; vas a sufrir” o “Sigue así burlándote de mí, que algún día pagarás este dolor con más dolor”

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¿Qué dijo Alexa sobre el video de Lady Noriega?

Alexa todavía no ha hecho declaraciones respecto al uso de su imagen y la de sus exparejas para el video de Lady.

Lady Noriega usó la imagen de Alexa en un video de su canción
Esto fue lo que dijo Alexa sobre el video de Lady Noriega (Foto de Canal RCN)

Sin embargo, los que no se quedaron callados fueron los seguidores de la cucuteña, ya que no dudaron en comentar que la cantante está “usando la imagen de otra persona para sonar” o, incluso, que se está “colgando” de la fama de Alexa.

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