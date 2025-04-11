La Toxi Costeña mostró el inesperado regalo que le dio su fandom en plena polémica con su exmánager

La Toxi Costeña, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, continúa en el ojo del huracán tras la polémica con su exmánager, Oswaldo Arcia. Por eso, su fandom más fiel habría decidido demostrarle su apoyo en este difícil momento con un llamativo detalle que la creadora de contenido no dudó en presumir en sus redes sociales.

¿Qué pasó entre La Toxi Costeña y su exmánager, Oswaldo Arcia?

La polémica entre La Toxi Costeña y su exmánager, Oswaldo Arcia, comenzó hace pocos días, luego de que la influenciadora confirmara que el hombre ya no la representaba desde hacía dos meses. Además, denunció públicamente que él y su esposa le debían un dinero correspondiente a unos tiquetes no utilizados que habían sido reembolsados.

La Toxi Costeña y su equipo legal se pronunciaron. (Fotos Canal RCN)

A partir de ese momento, el intercambio de señalamientos entre ambos se intensificó, pues tanto Oswaldo como La Toxi Costeña empezaron a publicar en redes sociales contenido comprometedor y acusaciones mutuas. En medio de estas, se mencionaron casos de viol3nc1a intrafamiliar y situaciones en las que los hijos de la artista también habrían resultado involucrados.

Hace pocas horas, La Toxi Costeña anunció que decidió tomar acciones legales. Por medio de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, explicó las razones de esta decisión, señalando que una de ellas está relacionada con la protección de sus hijos menores de edad.

¿Cuál fue el regalo que La Toxi Costeña recibió por parte de su fandom en medio de la polémica con su exmánager?

En medio de esta situación, La Toxi Costeña compartió en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, un corto video en el que mostró el inesperado regalo que le envió su fandom.

La Toxi Costeña aseguró que su exmánager habría actuado deshonestamente mientras la representó. (Foto: Canal RCN)

Se trataba de una llamativa caja cuyo contenido no reveló, pero que venía acompañada de una fotografía junto a sus hijos y una emotiva nota.