La Toxi costeña es criticada al decir que quiere un hombre que le dé detalles, tal como Karina

Unas nuevas declaraciones por parte de Cindy Ávila, más conocida como La Toxi costeña, la pusieron en el centro de críticas, puesto que la intérprete se refirió al tipo de hombre que quiere para su vida.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria sorprendió con mensaje sobre demanda de alimentos tras escándalo amoroso

La Toxi costeña ha venido causando revuelo por varias de sus palabras, en especial porque tiene una personalidad en la que, a veces, no mide lo que dice.

Sin embargo, más allá de eso, resulta que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia fue invitada a un podcast e hizo que fuese criticada, ya que varios argumentaron que lo que ella alguna vez tachó de Karina García ahora lo quiere.

¿Por qué criticaron a La Toxi costeña y mencionaron a Karina García?

En conversación con la propuesta del video podcast que se llama 'Te lo dice Cuervo', le preguntaron a La Toxi costeña sobre el prototipo de hombre que tiene. Enseguida, indicó que para ella son importantes los detalles.

La Toxi costeña fue firmemente criticada | Foto del Canal RCN.

Si bien es cierto que la cantante reiteró que no necesita un hombre que la mantenga, se refirió a que los detalles son necesarios. No obstante, lo que no le gustó a una buena parte de los usuarios fue que comentó que, por ejemplo, entre los regalos, estaría un viaje.

Lo anterior recordó a Karina García, cuando la influencer paisa hablaba así de los hombres, mientras que La Toxi costeña la tachaba por tener ese pensamiento.

Karina García ya no es amiga de La Toxi costeña | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados Talento nacional Famoso actor preocupa al revelar que padece de cáncer: ¿de quién se trata?

"No es que me mantenga porque yo trabajo, pero sí que sea amplio, que el detallito. Amor, mira, para que te vayas de viaje, para que pagues este mes el arriendo", comentó.

Pese a lo dicho, justificó que lo que importa es el detalle y no la cantidad. Inclusive, reveló que en un momento de su vida, cuando se sometió a un cambio físico, tuvo un amigo que le regaló dinero.

Artículos relacionados Yaya Muñoz Yaya Muñoz lanzó cruda indirecta para La Toxi costeña y despertó la polémica, ¿qué dijo?

Debido a las declaraciones de Cindy Ávila, las reacciones son notorias, en especial porque algunos consideraron que la cantante estaría imitando a Karina García.

Lo que sí se puede decir de todo esto es que se mantienen las diferencias entre la costeña y la paisa.