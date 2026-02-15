Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Nuevo amor? Juliana Calderón recibe flores y un peluche en pleno vivo, causando revuelo en redes

Juliana Calderón causó revuelo en redes al recibir flores y un peluche en pleno vivo, despertando rumores de un nuevo amor.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Juliana Calderón recibió flores y un oso de peluche en pleno directo
Juliana Calderón generó opiniones en redes tras recibir en directo un ramo de flores y un oso de peluche. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

La empresaria Juliana Calderón se convirtió en tema de conversación en redes sociales después de recibir un inesperado regalo durante una transmisión en vivo, lo que desató diversas opiniones entre los usuarios de que tendría un nuevo amor.

¿Quién le envió flores y un oso de peluche a Juliana Calderón?

En las últimas horas, la joven empresaria y abogada Juliana Calderón compartió videos en sus historias de Instagram, donde suma más de novecientos mil seguidores, para contarles a sus fans cómo inició su camino en el mundo de las keratinas.

Juliana Calderón, empresaria y abogada
Juliana Calderón recibió flores y un peluche de oso en vivo. (Foto: Canal RCN)

Mientras hablaba, fue interrumpida por una de sus empleadas, quien le informó que había recibido un obsequio.

Sorprendida, Juliana preguntó de qué se trataba, lo recibió y mostró a sus seguidores: un ramo de girasoles acompañado de globos de colores, un pequeño oso de peluche y una misteriosa carta que leyó en silencio, sin dar más detalles.

Acto seguido, se observa que Juliana pausa la grabación y ya en su siguiente historia continúa contando su historia, dejando en incertidumbre a sus seguidores.

¿Cómo reaccionaron en redes al obsequio que recibió Juliana en una transmisión en vivo?

Tras la difusión del video en diversas páginas de chismes, algunos usuarios manifestaron su inconformidad, señalando que el insólito regalo parecía mostrar que la también creadora de contenido había olvidado rápidamente a su novio, Juan Manuel Rodríguez, fallecido en el mismo accidente que Yeison Jiménez.

Por otro lado, algunos especularon que Juliana podría haberse enviado el regalo a sí misma para generar atención mediática.

Sin embargo, hubo quienes la defendieron, argumentando que su vida privada no debería ser motivo de juicio público.

Juliana Calderón, empresaria y abogada
El regalo de Juliana Calderón causó diversas opiniones en redes sociales. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Juliana Calderón tras cumplirse un mes de la muerte de Juan Manuel, primo de Yeison Jiménez?

Tras cumplirse un mes de la muerte de Juan Manuel, primo de Yeison Jiménez y su expareja, Juliana regresó al lugar del accidente para rendirle homenaje, recordando con cariño al hombre con un emotivo mensaje y mostrando cuánto le duele su ausencia.

En sus redes también compartió imágenes y videos del momento, acompañados de palabras sentidas dirigidas a Juan Manuel, reflejando el profundo impacto de su pérdida y el amor que aún siente por él.

