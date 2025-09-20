Isabella Ladera mostró su rostro tras hacerse procedimiento estético, ¿irreconocible?

La influenciadora Isabella Ladera ha sido tendencia en las últimas semanas por diferentes motivos, uno de ellos un reciente procedimiento estético en el rostro.

¿Cómo le quedó el rostro a Isabella Ladera tras procedimiento estético?

La modelo les había revelado a sus seguidores en la jornada del 19 de septiembre que se había sometido a diferentes procedimientos y tratamientos en el rostro.

Isabella Ladera había mostrado en sus historias parte de todo lo que el habían hecho en el rostro, pero no había dejado ver con detalle el resultado como tal.

La modelo compartió cómo quedó recientemente tras someterse a dichos procedimientos, dejando ver su piel y rostro cómo cambiaron.



Como era de esperarse los comentarios no se han hecho esperar y para muchos la influenciadora quedó rejuvenecida y con un semblante mejor.

¿Qué procedimientos se hizo Isabella Ladera en su rostro?

La influenciadora mostró a través de un video todo lo que se hizo en el rostro, en donde dejó ver a una esteticista haciéndole una exfoliación, limpieza facial, hidratación y diferentes masajes faciales de drenaje.

Seguido a esto Isabella Ladera les mostró a sus seguidores que le hicieron una mascarilla con un producto que dejó una capa de color amarillo, un procedimiento que la venezolana aseguró la hacía sentir satisfacción y que no tenía comparación.

La influenciadora tras toda la polémica que ha vivido con Beéle decidió sacar un espacio para sí misma y liberar todo el estrés acumulado.

¿Qué procedimientos estéticos tiene Isabella Ladera?

Isabella Ladera ha tenido varios cambios desde su salto a la fama en redes sociales, aunque la influenciadora ha asegurado en diferentes entrevistas que solo tiene dos procedimientos físicos, sus seguidores creen que tiene más retoques.

La influenciadora ha asegurado que sus procedimientos físicos han sido unas prótesis y un tratamientos en los labios con ácido hialurónico.

No obstante, también se habla de un aparente perfilamiento en el rostro y una bichectomía. Algo que la modelo no ha confirmado por el momento.