Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Isabella Ladera mostró su rostro tras hacerse procedimiento estético, ¿irreconocible?

Isabella Ladera compartió con sus seguidores el resultado de su más reciente procedimiento estético en el rostro.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Isabella Ladera mostró su cambio físco
Isabella Ladera dejó ver cómo quedó tras procedimiento en el rostro. (AFP: Giorgio VIERA)

La influenciadora Isabella Ladera ha sido tendencia en las últimas semanas por diferentes motivos, uno de ellos un reciente procedimiento estético en el rostro.

Artículos relacionados

¿Cómo le quedó el rostro a Isabella Ladera tras procedimiento estético?

La modelo les había revelado a sus seguidores en la jornada del 19 de septiembre que se había sometido a diferentes procedimientos y tratamientos en el rostro.

Isabella Ladera había mostrado en sus historias parte de todo lo que el habían hecho en el rostro, pero no había dejado ver con detalle el resultado como tal.

La modelo compartió cómo quedó recientemente tras someterse a dichos procedimientos, dejando ver su piel y rostro cómo cambiaron.


Como era de esperarse los comentarios no se han hecho esperar y para muchos la influenciadora quedó rejuvenecida y con un semblante mejor.

Artículos relacionados

¿Qué procedimientos se hizo Isabella Ladera en su rostro?

La influenciadora mostró a través de un video todo lo que se hizo en el rostro, en donde dejó ver a una esteticista haciéndole una exfoliación, limpieza facial, hidratación y diferentes masajes faciales de drenaje.

Seguido a esto Isabella Ladera les mostró a sus seguidores que le hicieron una mascarilla con un producto que dejó una capa de color amarillo, un procedimiento que la venezolana aseguró la hacía sentir satisfacción y que no tenía comparación.

La influenciadora tras toda la polémica que ha vivido con Beéle decidió sacar un espacio para sí misma y liberar todo el estrés acumulado.

Isabella Ladera se hizo tratamiento en el rostro
Isabella Ladera se hizo procedimiento en el rostro. (AFP: Jason Koerner)

Artículos relacionados

¿Qué procedimientos estéticos tiene Isabella Ladera?

Isabella Ladera ha tenido varios cambios desde su salto a la fama en redes sociales, aunque la influenciadora ha asegurado en diferentes entrevistas que solo tiene dos procedimientos físicos, sus seguidores creen que tiene más retoques.

La influenciadora ha asegurado que sus procedimientos físicos han sido unas prótesis y un tratamientos en los labios con ácido hialurónico.

No obstante, también se habla de un aparente perfilamiento en el rostro y una bichectomía. Algo que la modelo no ha confirmado por el momento.

Isabella Ladera antes de ser famosa
Isabell Ladera se hizo procedimiento estético. (AFP: Giorgio VIERA)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón revela chats de José Rodríguez con mujer trans Yina Calderón

Yina Calderón revela supuestos chats comprometedores de José Rodríguez con su amiga trans

Yina Calderón no quiso quedar como mentirosa y por eso, reveló supuestos chats de José Rodríguez con una mujer trans.

Famosos que piden para La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

¿Qué participantes quieren los televidentes en La casa de los famosos 3? Esto dicen en redes

Los fans de La casa de los famosos Colombia ya tienen a sus favoritos y no dudan en pedir quiénes quieren ver dentro del reality.

Karina García junto a La Jesuu tras su accidente de tránsito La Jesuu

La Jesuu se recupera del accidente y sorprende con la visita de Karina García: “Mi enfermera”

La Jesuu se recupera tras su accidente de tránsito y se muestra en recuperación junto a Karina García en Cali.

Lo más superlike

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?

La poliomielitis marcó la niñez de Robert Redford, una enfermedad viral que atemorizó a millones en el siglo XX.

Valeria Aguilar dice quién es el más competitivo en MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

Valeria Aguilar reveló quién es el más competitivo en MasterChef Celebrity Colombia

Muere influencer y actriz tras ser picada de un insecto Viral

Muere en Londres famosa influencer y actriz a los 30 años, luego de ser picada por un insecto

Hija de Camilo y Evaluna, Índigo, sorprendió con su swing al bailar en ensayo de su papá. Evaluna Montaner

Evaluna y Camilo revelan a sus fans el verdadero significado de sus tatuajes

Christian Nodal acepta el premio al Mejor Álbum Ranchero/Mariachi. Christian Nodal

Fan acusa a Christian Nodal de mirarla toda la noche durante reciente concierto