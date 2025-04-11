Hermana de Yina Calderón le respondió Ana del Castillo tras hacer despectivo comentario de ella

La cantante de vallenato Ana del Castillo se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas luego que se viralizara un video suyo en el que arremetía contra Yina Calderón en compañía de Andrea Valdiri.

¿Qué dijo Ana del Castillo en contra de Yina Calderón en evento público?

Ana del Castillo en medio de una presentación arremetió en contra de Yina Calderón a quien le lanzó comentarios despectivos.

La cantante de vallenato aseguró que ella era "Team Machi" y lanzó fuertes comentarios en contra de Yina Calderón asegurando que era una persona "fea" y que no entendía cómo se atrevía a hablar mal de otros.

Estos comentarios de Ana del Castillo se han empezado a viralizar y como era de esperarse una de las hermanas de Yina salió en su defensa en su ausencia por su participación en La mansión de Luinny.

Leonela Calderón defendió a Yina Calderón de Ana del Castillo. (Fotos Canal RCN)

¿Cómo le respondió Leonela Calderón a Ana del Castillo?

Leonela Calderón a través de las cuentas oficiales de su hermana le respondió a la artista de vallenato a quien le lanzó duros comentarios.

La hermana de Yina empezó resaltando el rol y participación de su hermana en el reality que está en República Dominicana.

Seguido a esto Leonela aseguró que a la bandeja de mensajes de su hermana estaban llegando las declaraciones de Ana del Castillo en contra de ella.

Nos están enviando un video de Ana cachafa del Castillo en el que se dirige muy despectivamente de mi hermana.

Leonela Calderón arremetió contra la cantante de vallenato asegurando que ese tipo de comentarios los hacía una persona que tenía que buscar cómo sonar cuando su trabajo no lo hacía por sí solo.

Yo solo tengo por decirles que, cuando una persona no le pega lo que hace, no le suena su música, no la escucha absolutamente nadie hace ese tipo de comentarios para pegar un poquito.

Leonela Calderón pidió favor a seguidores de Yina Calderón, ¿cuál fue?

Leonela Calderón aprovechó la polémica de Ana del Castillo con su hermana para pedirles a sus seguidores que la sigan apoyando en este reality internacional.

La hermana de Yina aseguró que ella estaba dando gran parte del contenido de ese programa junto a Karina García y que por eso muchos estaban hablando de ella todo el tiempo.

Leonela en medio de otro en vivo confesó que para ella Karina García era una mujer respetable y que nunca podría hablar mal de ella por todo lo que al parecer hizo por su hermana antes de terminar su amistad.