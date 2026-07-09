Hanny Vizcaíno reveló qué fue lo más difícil de interpretar a Isabel Trujillo en Pa´Quererte

Hanny Vizcaíno dio algunos detalles de su participación y su papel protagónico en “Pa’ Quererte”, la reconocida serie de Canal RCN y además mencionó cuál había sido su mayor reto interpretando a su personaje.

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¿Cuál personaje interpreta Hanny Vizcaíno en Pa’ Quererte?

Hanny Vizcaíno ha deslumbrado a miles de personas gracias a su impecable interpretación en la famosa serie “Pa’ Quererte” de Canal RCN. A la corta edad de 9 años, Hanny tuvo un papel protagónico en la novela, ya que interpretó a Isabel Trujillo, una niña de 8 años con la que, básicamente, empieza la trama de la historia.

Isabel es hija de María Trujillo, quien la cría sola en un pueblo, porque el padre de la menor desconoce su existencia. La vida de ambos cambia cuando se descubre que el reconocido diseñador Mauricio Reina (interpretado por Sebastián Martínez) es su padre biológico.

Desde allí, se desarrollan una serie de retos tanto para Isabel, como para Mauricio. El personaje de la niña se caracteriza por ser inteligente, madura y sensible para su edad, convirtiéndola en una de las favoritas de los televidentes y consolidando a Hanny como una de las revelaciones de la actuación en Colombia.

Papel de Hanny Vizcaíno en Pa' Quererte (Foto de Canal RCN)

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¿Qué dijo Hanny Vizcaíno sobre su interpretación en Pa’ Quererte?

En una reciente entrevista de “Trapitos al Sol Podcast”, Hanny Vizcaíno se sinceró acerca de varios desafíos que tuvo que enfrentar al iniciar su carrera actoral tan pequeña. En medio de la conversación, Hanny confesó que durante la grabación de Pa’ Quererte hubo algo en particular que a ella le costaba:

Los primeros días fueron difíciles en el tema de quitarme la pena

Sin embargo, mencionó que con la ayuda Juliette Pardau y la creatividad de Sebastián Martínez logró tener más confianza en ella misma e interpretar el personaje:

Lo que fue Juliette y Sebas estuvieron ahí acompañándome en todo momento (…) los primeros días fueron más de pena y ya de ahí para adelante cogí confianza y nadie se pudo zafar de mi

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¿Habrá segunda parte de “Pa’ Quererte”?

Hace algunos meses, Canal RCN sorprendió a los televidentes anunciando que, efectivamente, en el 2026 habría una segunda temporada de Pa’ Quererte, la cual se llamaría “Pa’ Seguirte Queriendo”. Además, informaron que el elenco principal de la serie se iba a mantener y que también habría algunas sorpresas.