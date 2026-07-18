Hanny Vizcaíno, actriz y protagonista de la reconocida serie “Pa’ Quererte”, sorprendió a sus seguidores al confesar un gusto culposo que tiene por un peculiar plato callejero colombiano.

¿En cuáles series ha aparecido Hanny Vizcaíno?

Hanny Vizcaíno es una de las promesas más jóvenes de la actuación en Colombia gracias al talento que ha demostrado tener en muchas series. Sin embargo, el papel más recordado de su carrera fue el de Isabel Trujillo en la famosa serie “Pa’ Quererte”, ya que interpretó a una niña madura y segura, la cual conectó de manera especial con los televidentes.

Como si fuera poco, hace algunos meses Canal RCN confirmó la segunda temporada de la telenovela, en la que, por supuesto, Hanny Vizcaíno volverá a ser una de las protagonistas. El gran estreno de “Pa’ Seguirte Queriendo” será el próximo martes 21 de julio a las 8:00 p.m.

Papel de Hanny Vizcaíno en Pa' Seguirte Queriendo (Foto de Canal RCN)

Además de su gran actuación en esas telenovelas, Hanny Vizcaíno ha hecho parte del elenco de algunas otras producciones como “Enfermeras”, “Siempre Fui Yo” y “Última Hora”.

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¿Cuál es el gusto culposo de Hanny Vizcaíno?

Hace algunas horas, Hanny Vizcaíno sorprendió a sus seguidores al confesar su gusto culposo por un plato extremadamente colombiano y un poco peculiar para algunos. Se trata de la pelanga y el chunchullo.

Chunchullo y pelanga: gusto culposo de Hanny Vizcaíno (Foto de Ilustración IA)

Ambos corresponden a platos típicos de diferentes regiones del país. El chunchullo es una parte del cuerpo de la res, el cual se cocina generalmente a la parrilla o frito hasta quedar crocante; además, suele servirse con papa criolla, arepa, ají y limón.

Por otro lado, la pelanga es proveniente del antiplano cunfiboyacense y es una mezcla de varios cortes de res como lengua y oreja. Según la receta original, se acompaña con papa, yuca y guiso de cebolla y tomate.

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¿Qué dijo Hanny Vizcaíno sobre el plato callejero?

Hanny Vizcaíno confesó lo mucho que le gustan estos platos típicos y mencionó que el consumirlos resultaba como toda una experiencia para ella:

Lo sabroso y rico que es comerse una taza grande de chunchullo y pelanga (…) Yo creo que la gente que nunca ha comido chunchullo no puede entender lo rico que se siente comer eso

Además, mencionó que prefiere comer estos platos en algún puesto callejero: