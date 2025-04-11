Exmánager de La Toxi Costeña lanzó fuerte acusación en contra de la cantante: esto dijo

La polémica entre La Toxi Costeña, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, y su exmánager parece no tener fin; en las últimas horas el hombre lanzó una fuerte acusación en su contra que dejó a más de uno sorprendido.

¿Qué ha pasado entre La Toxi Costeña y su exmánager?

Desde hace varios días los nombre de La Toxi Costeña y su exmánager Oswaldo Arcia se han apoderado de las tendencias en redes sociales a raíz de una nueva polémica que los ha dejado mal parados a ambos ante el ojo público.

Y es que la pareja de profesionales que hasta hace dos meses habían hecho equipo para impulsar la carrera musical de La Toxi Costeña habría enfrentado diversas diferencias que los llevaron a terminar su relación laboral.

Ahora recientemente La Toxi Costeña dejó en evidencia una presunta estafa por parte del hombre y su esposa por un dinero de unos tiquetes que no le fue reembolsado. A partir de esto, comenzaron los mensajes públicos en donde Oswaldo comenzó a acusar a la mujer de diferentes asuntos, entre esos la supuesta mala forma en la que estaría cuidando a sus hijos.

¿Cuál fue la acusación que exmánager de La Toxi Costeña lanzó en su contra?

Ahora bien, a esta polémica se sumó un nuevo capítulo, pues en las últimas horas Oswaldo compartió por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, un polémico mensaje en el que invitaba a los internautas a comunicarse a un número de teléfono que correspondería al dueño de la casa en donde actualmente vive La Toxi Costeña y sus hijos.

Esto debido a que, según asegura él, La Toxi Costeña no habría pagado los últimos meses de arriendo del lugar en el que se encuentra viviendo.

"Gente, llamen a este número que el señor de la casa donde vive La Toxi Costeña está desesperado, porque no está pagando el arriendo"

La situación entre la reconocida pareja ha generado todo tipo de reacciones entre los internautas, algunos cuestionando el actuar del mánager por exponer de manera explícita los problemas de la persona que alguna vez representó.