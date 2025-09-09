Evaluna reveló cómo su hija la hizo cambiar la forma en que habla de sí misma

La cantante venezolana Evaluna Montaner compartió recientemente un momento de reflexión personal sobre la crianza de su hija Índigo en una conversación de los lunes de Camilo y Evaluna.

¿Por qué Evaluna dice que Índigo es como una “esponja”?

Evaluna confesó que ha tenido que aprender a ser más consciente de lo que dice frente a su hija mayor, quien con tan solo tres años está en una etapa en la que repite todo lo que escucha.

Evaluna confesó cómo Índigo la motivó a cambiar la forma en que habla de sí misma y de su cuerpo. Photo by Ivan Apfel / AFP

Según explicó, esa capacidad de imitación le mostró que debía empezar a filtrar sus palabras, no solo para protegerla de expresiones negativas, sino también para cultivar un ambiente en el que fuera más dominante el amor propio y el respeto hacia los demás.

Evaluna reveló que su hija está en esa etapa de la infancia en la que absorbe cada detalle del entorno y no solo copia frases, sino también actitudes, lo que ha llevado a la artista a replantearse la manera en que se comunica.

Situaciones que parecían inofensivas, como bromear con su propio peso o expresar frustraciones de forma negativa, la hicieron reflexionar sobre el impacto que esas palabras pueden tener en la percepción de su hija sobre sí misma.

¿Cómo ha cambiado Evaluna la forma de hablar de sí misma?

Uno de los puntos más sinceros de su confesión fue reconocer que, durante mucho tiempo, no había reparado en la manera en que se expresaba acerca de su propio cuerpo, sin embargo, al escuchar esas mismas frases repetidas por Índigo, se dio cuenta de que debía transformarlas.

¿Qué papel juega Camilo Echeverry en este proceso junto a Evaluna Montaner?

Camilo estuvo de acuerdo con las reflexiones de su esposa y resaltó que los niños tienden a imitar de manera natural a sus padres, quienes se convierten en sus primeros modelos de referencia.

Camilo y Evaluna se sinceran con sus seguidores/Canal RCN

Para él, es clave que lo que escuchen en casa esté lleno de respeto y cuidado, ya que esas palabras forman parte de su construcción emocional, la pareja, que también comparte la crianza de su segunda hija, Amaranto, de apenas un año, coincide en que ser padres les ha brindado un aprendizaje constante.

Evaluna asegura que, aunque es un reto, se siente agradecida de tener ese “filtro” que le recuerda cada día la importancia de comunicarse con amor, empezando por la manera en la que se dirige a sí misma.